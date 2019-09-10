Парламент Эстонии отказался от перевода всех школ на эстонский язык

Во вторник, 10 сентября, правительство Эстонии после продлившихся более двух с половиной часов обсуждений не поддержало идею оппозиционной Партии реформ перевести все детские сады и школы страны на эстонский язык обучения, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.
Согласно подготовленному фракцией Партии реформ проекту решения, парламент мог бы обратиться к правительству с предложением о введении единого и эстоноязычного дошкольного и школьного образования.
В случае, если бы инициатива реформистов прошла, в дальнейшем депутатам пришлось бы менять целый ряд законов: Закон о дошкольных учреждениях, Закон об основной школе и гимназии, Закон о профессионально-технических учебных заведениях, Закон о частной школе, Закон о школе по интересам, Закон о работе с молодежью и Закон об образовании взрослых. Кроме того, вероятно, пришлось бы изменить государственную учебную программу начальных и старших классов средней школы, перевести на эстонский все госэкзамены на разных уровнях школы, а выпускников программ языкового погружения перевести в эстонские школы.
Согласно пояснительной записке, переход образования на эстонский язык должен был начаться с детских садов уже с 1 сентября 2020 года.
Из 97 присутствовавших парламентариев против идеи реформистов проголосовали 44, поддержали 32, а 21 депутат решил не голосовать.