Парламент Эстонии отказался от перевода всех школ на эстонский язык

В случае, если бы инициатива реформистов прошла, в дальнейшем депутатам пришлось бы менять целый ряд законов: Закон о дошкольных учреждениях, Закон об основной школе и гимназии, Закон о профессионально-технических учебных заведениях, Закон о частной школе, Закон о школе по интересам, Закон о работе с молодежью и Закон об образовании взрослых. Кроме того, вероятно, пришлось бы изменить государственную учебную программу начальных и старших классов средней школы, перевести на эстонский все госэкзамены на разных уровнях школы, а выпускников программ языкового погружения перевести в эстонские школы.