Apple представила iPhone 11 и iPhone 11 Pro

Презентация смартфонов прошла 10 сентября в Калифорнии.

Смартфоны внешне очень похожи на предшественников - iPhone Xs и Xs Max. Экраны телефонов диагональю 5,8 и 6,5 дюйма с вырезом под фронтальную камеру, а яркость гаджетов составляет до 1200 нит.

Главную камеру составляют три модуля: основной с широким углом обзора, сверхширокоугольный, как у iPhone 11, и зум-объектив с трехкратным модулем. Благодаря новой технологии Deep Fusion можно снимать одновременно девять фотографий, с помощью которых получится единое изображение в высоком разрешении.

Согласно словам производителя, iPhone 11 Pro работает на четыре часа дольше, чем Xs, а 11 Pro Max — на пять часов дольше, чем Xs Max.

Телефон будет выполнен в темно-зеленом, белом, черном и золотом цветах. Стоить iPhone 11 Pro будет 1000 долларов, а Pro Max — 1100 долларов.