Возле многоэтажки в Дрейлини обнаружили труп молодой женщины

Она была без сознания и сотрудникам полиции показалось, что у неё нет пульса. Через мгновенье у дома появилась бригада cкорой помощи, однако медики были бессильны - девушка скончалась. Всё свидетельствовало о том, что женщина умерла после падения с высоты, а именно: выпрыгнув с пятого этажа.

Полицейские оправились в её квартиру, чтобы выяснить, случился несчастный случай или преступление. Позднее сотрудники полиции нашли предсмертную записку.

"Полицейские сказали, что ей было 24-28 лет. Ещё мне показали фотографию, спросили, знаю ли её. Я сказала, что видела, но не знаю", - рассказала местная жительница.

Окружающие, в том числе те, кто пытался оказать пострадавшей первую помощь, уверены, что ситуация не настолько однозначна, как может показаться на первый взгляд, передаёт программа.

"Она лежала на правом боку, что уже мне кажется странным. У неё на руках были медицинские перчатки белого цвета. И я подошла только тогда, когда приехала муниципальная полиция. Когда приехала скорая помощь, они сказали, что всё выглядит как насильственная смерть, так как, во-первых, она лежала на боку, что уже очень интересно: человек при падении не может приземлиться на бок. Во-вторых, её тело было полностью в порядке, у неё не было крови во рту, ничего не обнаружено", - рассказала очевидец.