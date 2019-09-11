LTV7: чековая лотерея - все ли честно?

Пока система проверяет поданные чеки, кто проверяет саму систему розыгрыша чековой лотереи — неясно. Ни Служба госдоходов (СГД), ни предприятие Mobilly не раскрывают, кто стал независимым аудитором, выяснили в Русском вещании LTV7.

Каждый месяц один из участников чековой лотереи становится на 10 000 евро богаче. Ещё трое — на 5 000 и 50 человек — на 100 евро.

Ещё 10 счастливчиков получают возможность поучаствовать в годовом розыгрыш, где главный приз — 20 000 евро, который разыгрывает компьютер, а точнее специально созданная по заказу СГД. Разработали её специалисты компании Mobilly.

Однако, оказалось, что в ходе уже двух розыгрышей некоторые призы достаются пользователям с одними и теми же цифрами в конце указанного номера телефона.

В Mobilly говорят — это совпадения. И победители разные. Однако, в ходе первого розыгрыша, за июль — один человек выиграл сразу два приза.

"Всё автоматически. Нет такого, что где-то можно увидеть сервер, где происходит подсчёт. Такого, конечно, в наше время уже нет. Есть алгоритм. То, что можно увидеть — написанный код. Там все изменения видны", - рассказал исполнительный директор Mobilly Гиртс Славиньш.

Доступ к информации об изменениях в коде программы есть и у службы госдоходов. Они могут проверить — не производились ли какие-то действия с алгоритмом, который определяет выигравших. Но ещё до того, как систему запустили, её должен был проверить аудитор и установить, что всё честно.

Вот выдержка из документа о спецификации программы: "аудит заказывает и оплачивает сторона, предоставляющая услугу". То есть в этом случае Mobilly. Результаты проверки должны быть отправлены службе госдоходов.

Там Русском вещании LTV7 подтвердили, что до запуска системы был проведён серьёзный аудит безопасности.

"Из-за мер безопасности, мы не раскрываем название предприятия, которое этим занималось. Но аудит был. Результаты были хорошими. Всё было в порядке", - заявила Русскому вещанию LTV7 представитель Службы госдоходов Эвита Тейце-Мамая.

Кто именно провёл аудит, ссылаясь на договор между с СГД не раскрывают и в Mobilly.

По закону чековая лотерея, хоть так и называется - на самом деле не является азартной игрой, а значит не требует специального надзора как при любых других розыгрышах.

При регистрации чека для участия в лотерее нет необходимости указывать своё имя и фамилию. Главное, чтобы был номер телефона. Именно по нему можно определить, кто же стал победителем. Правда, на сайте чековой лотереи номера телефонов указаны не полностью, а лишь их последние четыре цифры.

Поэтому, посмотрев список победителей, может показаться, что один и тот же номер получил несколько призов. При чём это произошло в ходе двух розыгрышей подряд. На самом деле дважды повезло лишь одному счастливчику, говорят в СГД.

"Действительно на один номер было зарегистрировано два чека, оба из которых стали победными и принесли по сто евро каждый. Чеки были разные, один получен за услугу,

другой — за товар. Так что человек, можно сказать, счастливчик. В августовском розыгрыше таких случаев не было", - рассказала представитель СГД Эвита Тейце-Мамая.