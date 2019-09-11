Избиение в Саркандаугаве: на подростка могли напасть из-за девочки

Напомним, 2 сентября, в Саркандаугаве после обеда некий пострадавший мальчик отправился на праздничное мероприятие в честь первого школьного дня. К нему подошли три молодых человека и один из них ударил школьника, после чего отобрал у него сумку и мобильный телефон. Инцидент произошел недалеко от гаражей, расположенных рядом с железнодорожными рельсами.

На место происшествия прибыли медики, которые доставили ребёнка в медицинское учреждение. Сотрудники полиции выяснили приметы нападавших школьников. По факту случившегося был начат уголовный процесс в связи с жестоким ограблением. К злоумышленнику применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Как указал глава Земгальского участка Госполиции Норберт Трепша, за хулиганом установлен полицейский надзор, кроме того ему запрещено приближаться к пострадавшему.

Как отмечают журналисты Degpunktā, целью нападающего вовсе не было забрать личные вещи подростка. Мальчик сам сказал сотрудникам Рижской полиции самоуправления (РМП), что его избили, потому что он понравился девочке.

Однако, по словам Трепши, такая информация в Госполицию ни от сотрудников РМП, ни от медиков Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) не поступала.

"Появилось это видео и были выявлены новые фигуранты дела. Следствие оценит действия подростков и тогда будет принято решение. Нужно выяснить, есть ли состав преступления о нанесении тяжких телесных повреждений", - указал глава Земгальского участка Госполиции.

Как подчеркнул Трепша, если полиция узнает о том, что злоумышленник нарушает меры пресечения, с ним будут разбираться более серьезно, а именно он будет отправлен в колонию для несовершеннолетних.

Между тем директор Рижской 28-й средней школы, в которой учится пострадавший мальчик, Гунтар Йиргенсонс рассказал журналистам, что подросток и раньше терроризировал жителей района Саркандаугава, например, неоднократно совершал кражи.

По словам директора, подросток угрожает ученикам школы, запугивая их, чтобы те не рассказали о случившемся полиции.

Йиргенсонс отметил, что если полиция не будет действовать, школа сама будет искать способ разобраться с хулиганом.

В Degpunktā подчеркнули, что активные родители микрорайона уже один раз поймали хулигана. Они предупредили парня, что если полиция будет бессильна, они ответят на насилие.