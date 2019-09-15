Советник Путина, спецоперация и дом в США за миллион: что известно об Олеге Смоленкове

Кто такой Олег Смоленков?

Олег Смоленков родился в Иваново в 1969 году, и работал в аппарате МИД России уже с конца девяностых. В середине 2000-х он был назначен на должность второго секретаря российского посольства в Вашингтоне. Вероятнее всего, он занимался финансовыми и хозяйственными вопросами. Здесь он и познакомился с тогдашним послом России в американской столице Юрием Ушаковым. В 2008 году они одновременно покидают США.

После того, как Ушакова назначили заместителем руководителя аппарата правительства России, Смоленков перешел на работу в московский Белый дом, заняв должность главного советника, а затем референта аппарата правительства.

Спустя четыре года, уже после возвращения Путина в президентское кресло, Ушаков переместился на должность помощника президента, курирующего вопросы внешней политики. Вслед за ним на работу в администрацию перешел и Смоленков, устроившись в управление внешней политики администрации президента.

В 2010 году Смоленкову был присвоен чин действительного государственного советника 3-го класса. Его жена Антонина после возвращения в Москву также поступила на работу в аппарат правительства.

Жизнь Смоленкова в Америке

Дом Смоленкова находится в благополучном и спокойном районе.

"Если Смоленков действительно был агентом-перебежчиком, то ЦРУ просто-напросто выполнило все свои обещания. Агентам платят очень много, гораздо больше, чем они в действительности заслуживают", - говорит эксперт по разведке, заместитель директора Европейской академии разведслужб Джозеф Фитсанакис.

Эти деньги обычно хранятся на секретных счетах, так что воспользоваться ими они могут только после "эвакуации". После отступничества агентам также покупают жилье и обеспечивают работой.

Часто экс-агенты начинают работать в центрах подготовки американских разведслужб или некоторых исследовательских центрах американской столицы, традиционно связанных с разведкой.

Эксперты, опрошенные Би-би-си, считают, что Смоленков мог работать в спецслужбах США от 10 до 11 лет. Это достаточно долго, так как большинство агентов активно работают только три или четыре года.

Эксперты также отмечают, что в непосредственной близости от Стаффорда находится база корпуса морской пехоты США "Куантико", на территории которой расположено несколько центров подготовки военных специалистов, а также Академия ФБР и тренировочная база сотрудников управления по борьбе с наркотиками (ФБР). Эти учреждения часто берут на работу иностранных специалистов.

Почему Смоленков не сменил имя?

Американские эксперты считаю - в том, что семья экс-чиновника России решила жить в США под своими именами, нет ничего необычного.

"Всем перебежчикам предлагают войти в программу защиты свидетелей, но большинство из них отказываются", - утверждает Джозеф Фитсанакис. "Более того, согласно давно существующим неписаным правилам, спецслужбы России и США уже много лет не проводят "активных мероприятий" по физическому устранению перебежчиков на чужой территории".