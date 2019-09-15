Советник Путина, спецоперация и дом в США за миллион: что известно об Олеге Смоленкове

Вечером 9 сентября, семья бывшего российского чиновника Олега Смоленкова покинула свой дом в городке Стаффорд, в штате Вирджиния. На следующий день сразу в нескольких СМИ появилась скандальная новость - Смоленков был "наиболее ценным информатором спецслужб США" в правительстве России, а его семья попала в Соединенные Штаты в результате тайной спецоперации ЦРУ, пишет Русская служба Би-би-си.
Люди в черном
Когда 9 сентября возле дома Олега Смоленкова в Стаффорде остановился микроавтобус с логотипом телекомпании NBC, всем стало понятно, что спокойная жизнь бывшего государственного советника закончилась.
Как только журналисты позвонили в дверь дома, подъехали две черные машины, из которых вышли люди в темных костюмах и настойчиво рекомендовали журналистам немедленно покинуть "частную собственность".
На следующий день у дома Смоленкова собрались журналисты с нескольких ведущих американских телеканалов. Соседи рассказали, что накануне вечером семья российского чиновника покинула дом. Но куда именно они направились - никто не знает.
Секретная операция
О том, что разведка ЦРУ США тайной вывезли из России Смоленкова в 2017 году первой сообщило CNN. Как утверждает телекомпания, решение о проведении данной операции было принято после того, как во время встречи Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым и послом в США Сергеем Кисляком в Белом доме в мае 2017 года, американский президент неожиданно раскрыл россиянам секретную информацию, касающуюся Сирии.
Эксфильтрация агента под прикрытием является экстраординарным шагом, который применяется в случае, если сотрудники разведки полагают, что агент находится в опасности.
Газета New York Times сообщила, что шпион помог Центральному разведывательному управлению США (ЦРУ) прийти к выводу, что Путин приказал вмешаться в выборы в США и руководил процессом, в том числе давал инструкции по взлому серверов Демократической партии.
Позднее Кремль подтвердил, что несколько лет назад Смоленков работал при администрации Владимира Путина, но был уволен. Он делал работу, не связанную с секретной информацией.
Вскоре газета "Коммерсант" опознала шпиона как сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, который в 2017 году отправился в отпуск со своей семьей в Черногорию и пропал без вести.
Как пропал Смоленков?
В начале сентября 2017 года в нескольких российских интернет-порталах появилась информация, что в Черногории исчез чиновник высокого ранга вместе со всей семьей. Смоленков с женой Антониной и тремя детьми в середине июля вылетели в Тиват, и после этого лишь однажды посетили свои аккаунты в социальных сетях. После этого Смоленковы пропали.
Российское посольство в Черногории указало, что государственная полиция никак не отреагировала на исчезновение туристов. Однако в начале сентября 2017 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "убийство". Данное дело до сих пор не закрыто.
Только после того, как в американских СМИ появилась информация об этом случае, российская газета "Коммерсант" в открытых источниках нашла информацию о том, что 5 июня 2018 года супружеская пара с именами "Oleg Smokenkov" и "Antonina Smolenkov" заплатила 925 000 долларов за трехэтажный дом с шестью спальнями, тремя каминами и шестью ванными в городке Стаффорд.
В январе 2019 года управление имуществом было передано в специально созданный трастовый фонд, и на этот раз в документах имя пары было указано уже без ошибок - Oleg Smolenkov и Antonina Smolenkov.
Кто такой Олег Смоленков?
Олег Смоленков родился в Иваново в 1969 году, и работал в аппарате МИД России уже с конца девяностых. В середине 2000-х он был назначен на должность второго секретаря российского посольства в Вашингтоне. Вероятнее всего, он занимался финансовыми и хозяйственными вопросами. Здесь он и познакомился с тогдашним послом России в американской столице Юрием Ушаковым. В 2008 году они одновременно покидают США.
После того, как Ушакова назначили заместителем руководителя аппарата правительства России, Смоленков перешел на работу в московский Белый дом, заняв должность главного советника, а затем референта аппарата правительства.
Спустя четыре года, уже после возвращения Путина в президентское кресло, Ушаков переместился на должность помощника президента, курирующего вопросы внешней политики. Вслед за ним на работу в администрацию перешел и Смоленков, устроившись в управление внешней политики администрации президента.
В 2010 году Смоленкову был присвоен чин действительного государственного советника 3-го класса. Его жена Антонина после возвращения в Москву также поступила на работу в аппарат правительства.
Жизнь Смоленкова в Америке
Дом Смоленкова находится в благополучном и спокойном районе.
"Если Смоленков действительно был агентом-перебежчиком, то ЦРУ просто-напросто выполнило все свои обещания. Агентам платят очень много, гораздо больше, чем они в действительности заслуживают", - говорит эксперт по разведке, заместитель директора Европейской академии разведслужб Джозеф Фитсанакис.
Эти деньги обычно хранятся на секретных счетах, так что воспользоваться ими они могут только после "эвакуации". После отступничества агентам также покупают жилье и обеспечивают работой.
Часто экс-агенты начинают работать в центрах подготовки американских разведслужб или некоторых исследовательских центрах американской столицы, традиционно связанных с разведкой.
Эксперты, опрошенные Би-би-си, считают, что Смоленков мог работать в спецслужбах США от 10 до 11 лет. Это достаточно долго, так как большинство агентов активно работают только три или четыре года.
Эксперты также отмечают, что в непосредственной близости от Стаффорда находится база корпуса морской пехоты США "Куантико", на территории которой расположено несколько центров подготовки военных специалистов, а также Академия ФБР и тренировочная база сотрудников управления по борьбе с наркотиками (ФБР). Эти учреждения часто берут на работу иностранных специалистов.
Почему Смоленков не сменил имя?
Американские эксперты считаю - в том, что семья экс-чиновника России решила жить в США под своими именами, нет ничего необычного.
"Всем перебежчикам предлагают войти в программу защиты свидетелей, но большинство из них отказываются", - утверждает Джозеф Фитсанакис. "Более того, согласно давно существующим неписаным правилам, спецслужбы России и США уже много лет не проводят "активных мероприятий" по физическому устранению перебежчиков на чужой территории".
Последний раз подобного рода инциденты произошли в 1930-е годы. Конечно, российская сторона нарушила эти неписаные законы в марте 2018 года, напав на бывшего двойного агента Сергея Скрипала с применением химического оружия в Великобритании.