Конфеты без коньяка, шпроты и крем для рук. Что продается в тюремном магазине

Согласно законодательству, латвийские заключенные, находясь в местах лишения свободы, в специально установленное время могут посетить тюремный магазин, где им предоставляется возможность приобрести продукты и бытовые товары на собственные средства, которые хранятся на их специальном безналичном счете. Заключенные, которые отбывают наказание на низшей ступени, могут приобрести товары через работника тюрьмы. TVNET продолжает рассказывать о местах лишения свободы, показывая невидимое в тюрьме.

На сегодняшний день магазины находятся во всех латвийских тюрьмах - в том числе в Цесисе и Ильгюциемсе. Мы предлагаем посмотреть, как выглядит изнутри магазин в Даугавгривской тюрьме, которая находится в Даугавпилсе.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Нет, это не супермаркет, к чему привыкло большинство находящихся на свободе потребителей. Внутри магазина - продавец, который через небольшое окошко принимает заказы своих клиентов - заключенных, отбывающих наказание в тюрьме.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Осужденные, которые отбывают наказание на низшей ступени, а значит, 23 часа в сутки находятся в камере, и лишь на один час в сопровождении охранника выходят на прогулку в специальное помещение, могут закупиться в магазине при посредничестве работника тюрьмы. Заключенные этой категории в месяц на покупки в магазине могут потратить сумму, не превышающую половину минимальной зарплаты.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Заключенные, отбывающие наказание на средней ступени могут посещать магазин в специально установленное время. Стоимость их покупок не может превышать три четвертых минимальной зарплаты.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Заключенные, которые находятся на высшей ступени, могут тратить в тюрьме сумму, не превышающую одну минимальную зарплату.

Представители мест лишения свободы говорят, что особенной популярностью у заключенных пользуются конфеты, печенье, шоколадки - разумеется, ничто из этого не может содержать алкоголь.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

В настоящее время в латвийских местах лишения свободы есть несколько норм питания. У заключенных есть возможность выбрать даже вегетарианское меню. Представители Управления мест заключения рассказывают - чтобы получить больше картошки и добавок - например, салата, многие заключенные выбирают вегетарианское меню, а мясные продукты и консервы докупают в магазине на собственные средства.

О тюремной кухне, тюремном меню и рационе TVNET еще расскажет в следующих публикациях в рамках проекта "Невидимое в тюрьме".

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Согласно правилам Кабинета министров, из предметов гигиены заключенному предоставляется зубная щетка (на 12 месяцев), 50 грамм зубной пасты, один рулон туалетной бумаги, 100 грамм хозяйственного мыла и 50 грамм туалетного мыла в месяц.

В случае, если заключенному этого не достаточно, и он имеет средства на своем безналичном счете, он может приобрести дополнительные средства гигиены в магазине. Там для покупки доступны зубная паста, бритвенные станки, мыло, средство для мытья посуды, бальзам после бритья, крем для рук, гель для душа, дезодоранты и т.д.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Полный список продуктов и товаров, которые могут быть доступны для заключенных в тюремном магазине: Хлеб и кондитерские изделия без крема;

Молоко и молочные продукты;

Мясные продукты;

Соленая и сушеная рыба;

Различные консервы;

Сахар, сахарозаменитель и соль;

Овощи, фрукты, пюре, джем, варенье, мед и орехи;

Чай, кофе, какао, сухой бульон, минеральная вода, сок и безалкогольные напитки;

Канцелярские товары, почтовые марки;

Столовые приборы (тарелки, миски, кружки) и полиэтиленовая тара;

Спички, газовые зажигалки и табачные изделия;

Зеркала (не больше 20 x 30 см), щетки для обуви, крем для обуви, нитки, иголки, шампунь, мыло, смягчитель для белья, зубные щетки, зубная паста, крем для лица и рук, пластмассовые расчески, маникюрные ножницы, механические и электрические бритвы, крем до и после бриться, предметы личной гигиены и другие косметические средства, которые не содержат спирта;

Электрические удлинители и электрические водонагреватели с автоматическим отключением;

Настольные игры;

Батарейки и телевизионные карты;

Настольные и наручные часы;

Безрецептурные витамины;

Одежда.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET