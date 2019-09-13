"Мой лучший друг - это президент Путин": в Сети призывают удалить клип Тимати "Лучший друг"

В 2015 году песня не получила громкой огласки и внимания со стороны хейтеров. Но для съемки клипа были проделаны огромные работы. Тогда для того, чтобы снять это видео Тимати перекрыл Красную площадь.

Трек "Лучший друг" был записан вместе с другим рэпером Сашей Честом. Многие поклонники артиста отметили, что припев песни легко запоминается: "Мой лучший друг - это президент Путин. (4 раза)".

В куплете Владимира Путина называют "белым владыкой" и "супергероем".

Но теперь хейтеры после удаления резонансного клипа "Москва" обратили внимание на видео "Лучший друг". Возмущенные пользователи интернета призывают ставить дизлайки на видео Тимати, чтобы установить еще один рекорд дизлайков на YouTube.

У клипа 177 тысяч дизлайков на 141 тысяча лайков (на момент написания статьи).

(орфография и пунктуация сохранены)

"Зашел после того как Тимати удалил про Москву, дизлайкаем теперь здесь!", "Кто тут после клипа про Москву?", "давайте покажем какой наш друг Путин, новый рекорд по дизам поставим?", "Это было ошибкой забыть поставить диз этому клипу несколько лет назад", - писали пользователи.

Когда появилось это видео Саша Чест только стал артистом Black Star. Но после выхода клипа "Лучший друг" он покинул лейбл. Вместе с хип-хоп исполнителем Меззой он записал композицию Shut'em Down.

Shut'em Down - это протестный трек с голосом Надежды Толоконниковой из Pussy Riot. В тексте речь шла о "Черных пантерах" и свободе: "Пускай браслеты блестят на руке, средний палец любой из систем, свобода слова каждому и всем".