Диарея и внутреннее кровотечение: в Сигулде отравились пять воспитанников детских садов
С тяжелым отравлением в Сигулде госпитализированы по крайней мере пять воспитанников детских садов, сообщила агентству LETA представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая.
Вчера центр получил информацию о пяти госпитализированных детях и начал эпидемиологическое расследование. Сегодня эксперты центра находятся в Сигулде.
Основные симптомы у заболевших детей - сильная диарея, почечная недостаточность и кишечное кровотечение.
По словам Араи, случаи заболевания выявлены в нескольких городских учреждениях дошкольного образования. Точное из количество представитель SPKC не назвала.
Руководитель отдела коммуникации Детской клинической больницы Вита Штейна подтвердила агентству LETA, что в больницу поступили пять детей из дошкольных учреждений Сигулды.
Состояние трех детей тяжелое, двух - удовлетворительное. Четыре ребенка в настоящее время находятся в отделении интенсивной терапии, один проходит лечение в стационаре.
В настоящее время предполагается, что источником отравления стали продукты питания.
SPKC информировал о случаях отравления Продовольственно-ветеринарную службу и Службу неотложной медицинской помощи.
Также ведется сотрудничество с семейными врачами, которые помогают отслеживать ситуацию и выявлять другие случаи заболевания с похожими симптомами.
Представитель PVD Илзе Мейстере указала, что служба также начала проверки и в ближайшее время предоставит комментарии о их результатах.
Как агентству LETA сообщила руководитель управления образования Сигулдского края Сандра Тукиша, пять случаев острых кишечных инфекций у детей выявлены в трех дошкольных учреждениях города. В одном детском саду заболели три ребенка, в двух - по одному.
"Пока не ясно, что послужило источником инфекции - еда или несоблюдение требований гигиены. Все три детских сада обслуживает одно и то же предприятие общепита, но еда готовится в разных местах", - сказала Тукиша.
Сегодня в 13.00 в Сигулду прибудут эпидемиологи SPKC. В настоящее время во всех трех детских садах проводится дезинфекция помещений, игрушек и блоков питания.