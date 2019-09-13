Вс, 15.09.2019
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Вау! Деми Мур накануне 57-летия полностью обнажилась для глянца
Время над ней не властно!

Голливудская актриса Деми Мур.

ФОТО: EPA/Scanpix

Одна из самых известных и востребованных американских актрис Деми Мур в свои 56 лет стала лицом октябрьского выпуска модного журнала Harper's Bazaar. В интервью звезда рассказала, как ей удалось принять собственное старение. Об этом пишет Woman.ru.

Деми Мур уже давно признана одним из секс-символов Голливуда, и время над этой красавицей не властно - вне зависимости от возраста, она всегда славилась точеной фигурой. 

Накануне своего 57-летняя актриса снялась практически полностью обнаженной для обложки октябрьского выпуска американского Harper's Bazaar.

На снимке звезда запечатлена сидящей у бассейна с распущенными волосами в огромной соломенной шляпе малинового цвета, а на ее запястье сверкает бриллиантовый браслет.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В интервью Harper's Bazaar Деми рассказала, что именно ее дочери Румер, Скаут и Таллула Уиллис помогли ей принять свой возраст. 

"Мои дочери дали мне возможность начать менять восприятие времени, разорвать устоявшиеся циклы молодости, зрелости и старости",

- подчеркнула Мур.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Как отметила актриса, материнство является единственной сферой жизни, в которой она полностью уверена.

Галерея: Деми Мур на Met Gala

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