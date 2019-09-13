Вау! Деми Мур накануне 57-летия полностью обнажилась для глянца

Деми Мур уже давно признана одним из секс-символов Голливуда, и время над этой красавицей не властно - вне зависимости от возраста, она всегда славилась точеной фигурой.

Накануне своего 57-летняя актриса снялась практически полностью обнаженной для обложки октябрьского выпуска американского Harper's Bazaar.

На снимке звезда запечатлена сидящей у бассейна с распущенными волосами в огромной соломенной шляпе малинового цвета, а на ее запястье сверкает бриллиантовый браслет.

В интервью Harper's Bazaar Деми рассказала, что именно ее дочери Румер, Скаут и Таллула Уиллис помогли ей принять свой возраст.

"Мои дочери дали мне возможность начать менять восприятие времени, разорвать устоявшиеся циклы молодости, зрелости и старости",

- подчеркнула Мур.

Как отметила актриса, материнство является единственной сферой жизни, в которой она полностью уверена.