Вау! Деми Мур накануне 57-летия полностью обнажилась для глянца
Одна из самых известных и востребованных американских актрис Деми Мур в свои 56 лет стала лицом октябрьского выпуска модного журнала Harper's Bazaar. В интервью звезда рассказала, как ей удалось принять собственное старение. Об этом пишет Woman.ru.
Деми Мур уже давно признана одним из секс-символов Голливуда, и время над этой красавицей не властно - вне зависимости от возраста, она всегда славилась точеной фигурой.
Накануне своего 57-летняя актриса снялась практически полностью обнаженной для обложки октябрьского выпуска американского Harper's Bazaar.
На снимке звезда запечатлена сидящей у бассейна с распущенными волосами в огромной соломенной шляпе малинового цвета, а на ее запястье сверкает бриллиантовый браслет.
В интервью Harper's Bazaar Деми рассказала, что именно ее дочери Румер, Скаут и Таллула Уиллис помогли ей принять свой возраст.
"Мои дочери дали мне возможность начать менять восприятие времени, разорвать устоявшиеся циклы молодости, зрелости и старости",
- подчеркнула Мур.
Как отметила актриса, материнство является единственной сферой жизни, в которой она полностью уверена.
Галерея: Деми Мур на Met Gala