В Риге в третий раз пройдет Балтийский Бал

Балтийский Бал в Риге стал одним из самых ярких и заметных явлений в жизни столицы Латвии, за два года уже успев создать себе репутацию изысканного светского и культурного события международного уровня.

Балтийский Бал ФОТО: Пресс-фото

Также и в этом году в Ригу приедет более трехсот гостей из Латвии, Эстонии, России, Австрии, Германии, Франции, Исландии и других стран - представители культурных и деловых кругов, дипломаты, общественные деятели.

Бал откроют дебютанты - 24 пары девушек и юношей из Латвии, Эстонии, России и Германии, которые были отобраны по результатам собеседования за несколько месяцев до бала, после чего они прошли необходимую танцевальную подготовку.

Балтийский Бал ФОТО: Пресс-фото

Балтийский Бал ФОТО: Пресс-фото

Также свое танцевальное мастерство продемонстрируют пятикратные чемпионы Латвии по бальным танцам Март Пунин и Дана Якобсон.

В гала-концерте Балтийского Бала примут участие звезды мировой оперной сцены - великолепная российская сопрано Вероника Джиоева и оперная дива из Германии Надя Михаэль.

Разнообразная и насыщенная танцевальная программа бала пройдет в сопровождении Симфонического оркестра Латвии под руководством дирижера Андрея Лебедева (Новая Опера, Москва) и джазового коллектива Jelgavas Big Band. Вести Бал вновь доверено балерине и актрисе Илзе Лиепа, а ее партнером станет известный киноактер Иварс Калныньш.

Балтийский Бал ФОТО: Пресс-фото

Третий Балтийский Бал - по традиции благотворительный.

В этом году бенефициаром была выбрана известная музыкальная школа Латвии им. Эмиля Дарзиня, которая в 2020 году отметит свой 75-летний юбилей.

Эта школа подарила миру выдающихся музыкантов, среди которых Андрис Нелсонc (трехкратный обладатель премии Grammy), Гидонc Кремерc, Раймондc Паулс, Мартиньш Браунc, Марис Сирмайс, Сергей, Андрей и Георгий Осокины. Перед гостями бала выступит ученик школы - скрипач-вундеркинд Даниил Булаев, лауреат многочисленных международных конкурсов.

Почетным гостем Балтийского благотворительного Бала станет всемирно известный композитор Раймондс Паулс – выпускник музыкальной школы Эмиля Дарзиня. Все средства, собранные во время Балтийского благотворительного Бала, будут переданы музыкальной школе для приобретения нового пианино, так необходимого ее ученикам.

Подробная информация о мероприятии и бронирование билетов – на сайте www.balticball.lv.