В Риге в третий раз пройдет Балтийский Бал
21 сентября во дворце культуры Ziemeļblāzma, памятнике архитектуры 1913 года, в третий раз пройдет Балтийский благотворительный Бал.
Балтийский Бал в Риге стал одним из самых ярких и заметных явлений в жизни столицы Латвии, за два года уже успев создать себе репутацию изысканного светского и культурного события международного уровня.
Также и в этом году в Ригу приедет более трехсот гостей из Латвии, Эстонии, России, Австрии, Германии, Франции, Исландии и других стран - представители культурных и деловых кругов, дипломаты, общественные деятели.
Бал откроют дебютанты - 24 пары девушек и юношей из Латвии, Эстонии, России и Германии, которые были отобраны по результатам собеседования за несколько месяцев до бала, после чего они прошли необходимую танцевальную подготовку.
Также свое танцевальное мастерство продемонстрируют пятикратные чемпионы Латвии по бальным танцам Март Пунин и Дана Якобсон.
В гала-концерте Балтийского Бала примут участие звезды мировой оперной сцены - великолепная российская сопрано Вероника Джиоева и оперная дива из Германии Надя Михаэль.
Разнообразная и насыщенная танцевальная программа бала пройдет в сопровождении Симфонического оркестра Латвии под руководством дирижера Андрея Лебедева (Новая Опера, Москва) и джазового коллектива Jelgavas Big Band. Вести Бал вновь доверено балерине и актрисе Илзе Лиепа, а ее партнером станет известный киноактер Иварс Калныньш.
Третий Балтийский Бал - по традиции благотворительный.
В этом году бенефициаром была выбрана известная музыкальная школа Латвии им. Эмиля Дарзиня, которая в 2020 году отметит свой 75-летний юбилей.
Эта школа подарила миру выдающихся музыкантов, среди которых Андрис Нелсонc (трехкратный обладатель премии Grammy), Гидонc Кремерc, Раймондc Паулс, Мартиньш Браунc, Марис Сирмайс, Сергей, Андрей и Георгий Осокины. Перед гостями бала выступит ученик школы - скрипач-вундеркинд Даниил Булаев, лауреат многочисленных международных конкурсов.
Почетным гостем Балтийского благотворительного Бала станет всемирно известный композитор Раймондс Паулс – выпускник музыкальной школы Эмиля Дарзиня. Все средства, собранные во время Балтийского благотворительного Бала, будут переданы музыкальной школе для приобретения нового пианино, так необходимого ее ученикам.
Подробная информация о мероприятии и бронирование билетов – на сайте www.balticball.lv.
Организаторы Балтийского Бала: SIA BALTIC BALL и российская компания "Венский Бал Москва".
Третий Балтийский благотворительный Бал поддерживают: Рижская дума, Рижский свободный порт, Live Riga, Pullman Hotel, TRIDVORNOVA art-bureau, Первый Балтийский Канал, медиа-группа EHR, журналы L’Officiel Baltic, “Открытый Город”, "Бизнес-класс".