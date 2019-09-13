Google Maps положил конец 20-летнему делу о пропавшем без вести

Во Флориде (США) с помощью карт Google Earth получилось обнаружить останки пропавшего 22 года назад мужчины. Об этом сообщает The Guardian.
Житель США рассматривал со спутника фотографии района во Флориде и обнаружил, что в озере можно увидеть седан белого цвета.
При помощи дрона он также смог убедиться, что машина со спутниковых снимков всё также находится в водоёме. Американец немедленно проинформировал о находке сотрудников полиции. Через время полицейские нашли в этом автомобиле скелет.
Обнаруженные останки принадлежат Уильяму Молдту, который исчез бесследно в Лантане 7 ноября 1997 года.
На тот момент Молдту было 40 лет. Примерно в 22:00 он позвонил своей девушке из клуба и сказал, что скоро отправится домой, однако он так и не вернулся.
Согласно информации свидетелей, мужчина один ушел с вечеринки до полуночи и не был сильно пьян. Полиция начала расследование, однако дело так и оставалось нераскрытым.
Как выяснилось, автомобиль можно было увидеть на фото Google Earth с 2007 года, но все это время никто просто не обратил на машину внимание.
Skeletal remains of man missing since 1997 visible on Google Earth— lawana gilbert- (@Kaygirl8Lawana) 12 сентября 2019 г.
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