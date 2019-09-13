Google Maps положил конец 20-летнему делу о пропавшем без вести

Житель США рассматривал со спутника фотографии района во Флориде и обнаружил, что в озере можно увидеть седан белого цвета.

При помощи дрона он также смог убедиться, что машина со спутниковых снимков всё также находится в водоёме. Американец немедленно проинформировал о находке сотрудников полиции. Через время полицейские нашли в этом автомобиле скелет.

Обнаруженные останки принадлежат Уильяму Молдту, который исчез бесследно в Лантане 7 ноября 1997 года.

На тот момент Молдту было 40 лет. Примерно в 22:00 он позвонил своей девушке из клуба и сказал, что скоро отправится домой, однако он так и не вернулся.

Согласно информации свидетелей, мужчина один ушел с вечеринки до полуночи и не был сильно пьян. Полиция начала расследование, однако дело так и оставалось нераскрытым.

Как выяснилось, автомобиль можно было увидеть на фото Google Earth с 2007 года, но все это время никто просто не обратил на машину внимание.