Видео: угнавшие грузовик эстонцы прямо из училища отправились под арест

Вчера, 12 сентября, Tartu Postimees писал, что ночью из Йыгева был угнан грузовик, который благодаря средству слежению был найден возле профтехучилища на улице Пыллу в Тарту. Сегодня, 13 сентября, редакция получила информацию о том, что угнавшие транспортное средство учащиеся профтехучилища были пьяны, а один из них даже напал на преподавателя. Об этом сообщает Rus.Postimees.
"Полиция задержала учащихся, но до этого один из них умудрился напасть в школе на преподавателя. Первый был в алкогольном, а второй в наркотическом опьянении", - говорилось в сообщении читателя.
Однако при проверке все описанное нашло подтверждение. Пресс-секретарь полиции Рагне Кейск подтвердил, что ночью был угнан грузовик Volvo с прицепом. С помощью средства слежения за транспортным средством было установлено, что грузовик находится на улице Пыллу в Тарту, где его и нашла полиция. На месте в качестве подозреваемого был задержан 20-летний юноша, которого отвезли в арестный дом.
В арестный дом к следователю также доставили 17-летнего и 22-летнего молодых людей. Грузовик вернули владельцу. Детали произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства.
По словам Кейска, у полиции нет информации относительно нападения на преподавателя. "Но если это произошло, потерпевшему, безусловно, следует обратиться к нам", - добавил он.
Ведущий следователь Тартуского полицейского участка Анита Пейпонен заявила, что все трое были трезвы, но в то же время они не смогли как-то внятно объяснить свой поступок.
"Удивительно, что грузовик весом в несколько тонн, за рулем которого находился юноша без опыта вождения, прав и соответствующего обучения, так благополучно добрался до Тарту в утренний час пик. Появление в утренние часы, когда многие семьи спешат в детсады, школы или на работу, на трассе грузовика с таким водителем за рулем могло привести к трагедии", - отметила Пейпонен.