Инфекция в Сигулде: ещё два ребёнка были доставлены в больницу

Напомним, с тяжелым отравлением в Сигулде в минувшие выходные в BKUS были доставлены пятеро воспитанников детских садов в возрасте от трех до шести лет.

В настоящее время в больнице находятся пятеро детей. Трое находятся в тяжелом состоянии, ещё двое проходят лечение в отделении инфектологии – их состояние оценивается как стабильное.

Основные симптомы у заболевших детей - сильная диарея, почечная недостаточность и кишечное кровотечение.

В свою очередь в пятницу ещё двое детей были госпитализированы по подозрению в заражении кишечной палочкой. Однако педиатр Детской больницы Лиене Смане рассказала Русскому вещанию LTV7, что оба пациента лечатся амбулаторно и уже находятся дома – у них взяты анализы, а состояние их здоровья оценивается как хорошее.

У Русского вещания LTV7 получилось связаться с одним из родителей, чей ребёнок находится в больнице. Он рассказал, что в настоящее время все родители находятся в тяжелом эмоциональном состоянии и не желают общаться с прессой. Согласно его словам, его ребенок был госпитализирован в пятницу, и у него диагностирована почечная недостаточность, ребёнок находится в тяжелом состоянии.

"Если у ребенка рвота, которую нельзя остановить, если у него понос, в котором видна кровь, нужно незамедлительно обращаться в Детскую больницу за помощью. Если родители замечают у ребенка судороги, если видят, что цвет кожи изменился, появляются отеки, меняется поведение – ребенок много спит, неактивен, его трудно разбудить – это тоже симптомы, с которыми надо обращаться за медицинской помощью. Нужно следить за количеством мочи. Если оно снижается, нужно обязательно ехать в больницу", - отметила педиатр Русскому вещанию LTV7.