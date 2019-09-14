На крупнейшем заводе нефтяной компании в Саудовской Аравии произошел пожар

Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе на месторождении Абкаик, а также о предприятии по добыче нефти на месторождении Хураис.

Отмечается, что компания Saudi Aramco называет месторождение Абкаик крупнейшим из своих нефтеперерабатывающих заводов и крупнейшим в мире заводом по стабилизации сырой нефти.

По сообщениям местных СМИ, на месте происшествия раздавались выстрелы и взрывы. На данный момент огонь на обоих предприятиях взят под контроль. Как утверждает телеканал, никто не получил серьезных травм.

Министерство внутренних дел Саудовской Аравии сообщило, что пожары стали результатом атаки беспилотников. Кто совершил атаку, не уточняется.