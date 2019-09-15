Собчак намекнула, что станет ведущей "Пусть говорят". Малахов ответил пикантным видео

В СМИ появилась информация, что журналистка Ксения Собчак может стать ведущей ток-шоу "Пусть говорят", заняв место Дмитрия Борисова. Об этом сообщает издание Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.
"Это награда за правильное и активное участие в политической жизни страны в последние годы", — цитирует источник издание.
В ролике Собчак лежа в ванной звонит Андрею Малахову и говорит о своем назначении.
"Привет, Андрей! Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Оно изменит всю мою жизнь!", - говорит она.
Этот тизер появился на сайте Первого канала в пятницу, 13 сентября.
Андрей Малахов записал ироничный ответ журналистке. Он снял видео, в котором он лежит обнаженным в ванне вместе с женой Натальей Шкулевой. Видео опубликовано на Instagram-странице шоумена.
"Да, моя дорогая. Ты знаешь, сколько у него было таких, как ты", - отмечает телеведущий на видео.
В настоящий момент все внимание СМИ приковано к произошедшей церемонии бракосочетания Ксении Собчак и Константина Богомолова. Андрей Малахов посвятие этому событию целую программу "Привет, Андрей!".