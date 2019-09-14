Трамп подтвердил убийство сына бен Ладена в ходе спецоперации

Президент США Дональд Трамп в субботу подтвердил, что в ходе операции у границы Афганистана и Пакистана был убит сын бывшего лидера международной террористической сети Al Qaeda Усамы бен Ладены Хамза бен Ладен, который становился все более значимой фигурой в этой сети, сообщает AFP.
В конце июля и начале августа американские СМИ сообщили, что Хамза бен Ладен был убит в прошедшей в течение последних двух лет операции, в которой принимали участие и США.
Ранее эту информацию подтвердил министр обороны США Мар Эспер, однако ни Трамп, ни другие высокопоставленные должностные лица США об этом публично не заявляли.
"Представитель Al Qaeda высокого ранка и сын Усамы бен Ладена Хамза бен Ладен был убит в ходе антитеррористической операции Соединенных Штатов в регионе границы Афганистана и Пакистана", - цитирует Трампа Белый дом в коротком сообщении.
"Потеря Хамзы бен Ладена не только лишила Al Qaeda выдающегося лидера и символических связей с отцом, но и значительно подорвала оперативную деятельность группировки", - говорится также в сообщении.
Местонахождение "кронпринца джихада" Хамзы бен Ладена было неизвестно на протяжении многих лет.
В марте Саудовская Аравия сообщила, что лишила его гражданства.
Отец Хамзы бен Ладена Усама и брат Халид в 2011 году были убиты в спецоперации сил С