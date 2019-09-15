Из-за вспышки инфекции детсады в Сигулдском крае пока не закрывают

По ее словам, Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) и Центр контроля и профилактики заболеваний (SKPC) все еще занимаются расследованием причин вспышки кишечной инфекции.

Полученные на данный момент заключения, которые PVD выдает после проверок, свидетельствуют, что

на кухнях дошкольных образовательных учреждений Сигулдского края нарушений гигиены не констатировано, поэтому нет основания для остановки их работы.

Также, по словам Брикмане, работники SKPC сообщили, что здоровые дети могут посещать детсады и публичные мероприятия, усиленно соблюдая личную гигиену.

По рекомендации контролирующих служб, Сигулдская краевая дума обеспечивает усиленные дезинфекционные и гигиенические мероприятия во всех образовательных учреждениях на территории края.

Все образовательные учреждения продолжат работу в привычном режиме, а предоставлять услуги питания продолжит ООО Baltic Restaurants Latvia.

Как сообщалось ранее, по состоянию на воскресенье симптомы кишечной инфекции констатированы у 23 людей, среди которых 19 детей и четыре работника дошкольных образовательных учреждений из Сигулды и окрестностей города, сообщили агентству LETA в SKPC.

Информация о заболевших получена от больниц и семейных врачей. Например, в Детскую клиническую университетскую больницу поступило 14 детей. Семеро из них были госпитализированы, а остальные находятся под присмотром семейных врачей.

SKPC сообщает, что гемолитико-уремический синдром, который является тяжелым осложнением инфекции, вызываемой шига-токсинпродуцирующими штаммами бактерии Escherichia coli, констатирован у четырех детей, однако наличие самой инфекции ранее было лабораторно подтверждено только у троих из всех заболевших детей. У двоих детей инфекция не подтвердилась.

Результаты лабораторных исследований остальных заболевших еще не получены.

Согласно информации SKPC, на данный момент симптомы кишечной инфекции констатированы у воспитанников и работников пяти сигулдских дошкольных учебных заведений, а подтвержденные случаи инфекции и гемолитико-уремического синдрома констатированы у воспитанников трех детсадов.