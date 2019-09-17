Запрещенное и неизвестное в давно заброшенных местах. Честный разговор с латвийским "сталкером"

Каждый предпочитает проводить свободное время в меру своих интересов - одних манит свежий воздух местных лесов, других - солнечные страны каждые пару месяцев. Главный герой этой истории, который предпочел остаться анонимным, любит посещать места, о которых большинство людей не думают и даже не знают.

Мы напоминаем - данное хобби может быть не только опасным для жизни, но и противозаконным.

"Сталкером" рождаются, а не становятся

"Для каждого это занятие означает что-то свое, и каждый сфокусировался на нем по своим причинам - я могу рассказать только о собственном опыте", - говорит Янис в самом начале беседы (имя изменено).

Человек, работающий в военной области, рассказывает - по его мнению, настоящим "сталкером" (термин, используемый для обозначения исследователей заброшенных объектов - Прим.ред.) рождаются, а не становятся.

ФОТО: Из личного архива

"В детстве много времени проводил в деревне, где целыми днями гулял по лесу. Иногда удавалось найти заброшенную усадьбу - это было действительно приятно", - рассказывает Янис.

Когда мужчина, будучи взрослым, переехал в Ригу, он увидел на прогулке по Межапарку забор, который был настолько длинным, что сразу возник вопрос: "А что на другой стороне"? Янис нашел место, где можно было пересечь ограду, и обнаружил терминал. Мужчина вспоминает, что на тот момент он был полностью заброшен.

"Там не было ни малейшего движения, ни людей. Очень приятный объект, очень приятный опыт. Я понял, что заброшенные промышленные здания станут тем, чем я буду сильно увлечен, по крайней мере, в ближайшие несколько лет", - говорит Янис. В то время ему было всего 19 лет.

Он говорит, что больше всего ценит места, в которых есть подлинные артефакты. Военное наследие чаще всего настолько разрушено, что, за исключением голых бетонных стен, сложно что-то найти. В то время как промышленные здания и объекты гражданской обороны обычно имеют достаточно оборудования и документации, чтобы судить о прошлом.

ФОТО: Из личного архива

Сначала Янис заброшенные объекты искал самостоятельно, однако со временем нашел единомышленников на форуме bradātaji.lv.

"Насколько я знаю, в то время существовало только одно настоящее сообщество "сталкеров" - наше. Мы даже арендовали квартиру, где организовали своего рода музей. Сейчас есть люди, которые это занятие монетизировали".

ФОТО: Из личного архива

Человек объясняет, что не каждый, кто имеет дело с заброшенными объектами, руководствуются одними и теми же целями.

"Я бы сказал, что есть три типа "сталкеров" - такие, как я, которые идут в походы ради самих объектов, другие идут за компанию, а третьи - из-за "нечего делать", - утверждает Янис.

ФОТО: Из личного архива

К сожалению, с компанией друзей, с которыми вместе исследовали заброшенные объекты, пути постепенно разошлись.

"В жизни каждого "сталкера" приходит время, когда одни места уже исследованы, другие человек боится исследовать, а третьи - места, которые просто сложно найти. Тогда приходит ощущение - мое время в этом деле подошло к концу", - говорит Янис.

Сам он подобных чувств еще не испытывал, потому что для него, процесс исследования гораздо важнее самого объекта.

Искушения и риски заброшенного мира

Какова основная мотивация пробираться в забытые и потенциально опасные места? По словам Яниса, "в этом есть своего рода дух свободы - достаточно людей, которые не хотят, чтобы им давали все готовое, которые хотят искать и открывать себя".

В качестве примера он приводит радиолюбителей - людей, которые производят собственное оборудование даже во времена современных технологий.

"В каждом объекте есть что-то свое, уникальное. Мне нравится решать проблемы. Чтобы проникнуть куда-то не оставив следов, нужно решить целую кучу проблем.

Для меня высшая награда - найти место, где как можно дольше никого не было.

ФОТО: Из личного архива

Мужчина отмечает, что его основным снаряжением являются собственные руки и ноги - он пока еще ничего не слышал о "сталкерах" в инвалидных креслах, хотя и не исключает, что это в конечном итоге станет возможным.

Количество снаряжения зависит от того, "как долго ты хочешь жить", иронизирует Янис.

"Сталкер" отмечает, что "чаще всего достаточно минимум подготовки, остальное зависит от специфики объекта - в большинстве случаев нет электричества, поэтому пригодится лампа. Далее - перчатки, удобная обувь, вот и все".

ФОТО: Из личного архива

"Честно говоря, если вы смотрите вокруг и умеете думать головой, это занятие может быть куда безопаснее, чем просто идти по улице, где слишком много других людей, которые, возможно, о чем-то замечтались за рулем", - отмечает Янис.

Конечно, есть опасность провалиться в какую-то дыру в полу. Он вспоминает, как в прошлом году погиб 18-летний парень, когда упал с одной крыши на другую с высоты трех метров. Юноша скончался в больнице.

"С одной стороны – 18 лет очень короткий промежуток времени, для жизни на этом свете, однако, насколько я понимаю, он был настоящим "urban exploring" (термин "сталкерства" на английском) и умер делая то, что ему очень нравилось.

Янис считает, что лучше всего умереть у себя в кровати, во сне. На втором месте - делая то, что по-настоящему любишь.

Каждый в ответе за свою жизнь и смерть

Латвийский "сталкер" рассказывает, что сегодня "urban exploring" более популярен, чем раньше - еще некоторое время обратно люди, занимающиеся подобным, казались окружающим странными, а теперь им даже посвящают телевизионные шоу.

Однако популярность и количество вовлеченных людей не означают, что это хобби стало законным и широко принятым. Янис отмечает, что у такого занятия есть свои правовые риски.

"В настоящее время, согласно нормативным актам Рижской думы, пребывание на заброшенных территориях запрещено, хотя я не помню ни одного случая, чтобы кого-то за это оштрафовали".

ФОТО: Из личного архива

В случае, когда приезжают сотрудники полиции, их больше всего интересует мотивация "незваного гостя". Опыт мужчины показывает, что полиция обычно просит открыть сумку и выскрести все содержимое из карманов, чтобы удостовериться, что человек является тем, кем представляется.

"Люди разные - наркоманы, воры металла, разные индивиды, чьи интересы не самые хорошие", - говорит мужчина.

Янис уверен, что полицейские быстро распознают людей. "Когда сотрудник полиции видит, что у тебя в сумке фотокамера, штатив, веревка, противогаз, еда, фляга с водой и запасные батарейки, она понимают, что человек с таким оборудованием не собирается тут что-то красть или употреблять какие-то вещества".

Почти все полицейские, с которыми мужчина разговаривал в последнее время, слышали о "сталкерстве". У каждого свой взгляд на это хобби, но в основном они просто отпускают. Но это не означает, что никогда не будет правовых последствий.

"Полиция может применить пункт о мелком хулиганстве, если посчитает, что ты действуешь неправильно или являешься угрозой для безопасности других", - говорит Янис.

ФОТО: Из личного архива

"На фасады, например, лезть не стоит, особенно если учитывать, что под ними могут быть другие люди.

Если угрожать жизни, то только своей - это должно стать золотым правилом", - говорит "сталкер".

Он добавляет, что в опасные места берет с собой запечатанный конверт с нотариально заверенным документом, в котором написано, что он действовал самостоятельно и ни у кого не спрашивал разрешения - это делается для того, чтобы в случае его смерти никого не обвинили.

Главное - знать, куда идешь

"Что меня удивляет, так это невежество людей и нежелание узнать, куда они идут и с чем могут столкнуться. Видел видео, как два или три молодых человека проникают на военную базу и направляются к радиолокационной башне. Подростки на видео говорят, что хотят подняться на башню. Взбираясь на работающий радар, конечно, можно получить излучение, которое в итоге может вызвать проблемы со здоровьем", - говорит "сталкер".

ФОТО: Из личного архива

Янис говорит, что его удивляет, как легкомысленно люди поднимаются на дренажные и канализационные трубы. В то время как люди в канализации обычно ходят с разными защитными средствами, по крайней мере, в защитной одежде и противогазе.

"Недавно прочитал книгу, в которой упоминалось, что микробное загрязнение в дренажных трубах обычно примерно такое же, как в канализационных коллекторах. Конечно, вода выглядит чище, но попадание такой воды на лицо может повлечь за собой попадание в организм различных паразитов и болезней".

ФОТО: Из личного архива