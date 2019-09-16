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В США в доме умершего врача обнаружены останки более 2000 эмбрионов

Ульрих Клопфер

ФОТО: AP/Scanpix

Во вторник, 3 сентября, в штате Иллинойс вскоре после смерти врача Ульриха Клопфера, его родственники нашли в доме медика останки более 2000 эмбрионов, сообщает BBC. 

Семья нашла эмбрионов через пару дней после кончины врача, когда близкие разбирали его личные вещи. 

Клопфер работал в частной клинике, которая закрылась в 2016 году, поскольку у врача отняли лицензию.

Ульриха обвинили в несоблюдении закона - он не сообщил соответствующим учреждениям о проведении аборта 13-летней девочке. 

Также врач не обеспечивал соответствующие условия для проведения операций, сообщает Associated Press.

В лицензии Клопфера указано, что он является врачом-остеопатом. На многих судебных заседаниях он отмечал, что за 43 года практики он не потерял ни одного пациента во время операции. 

"Женщины беременеют, мужчины - нет. Нам стоит уважать то, что женщины принимают такие решения, которые, по их мнению, являются лучшим выборов. Я здесь не для того, чтобы кому-то что-то диктовать. Я здесь не для того, чтобы кого-то судить", - заявил Клопфер во время заседания суда. 

В целом у врача дома были обнаружены останки 2246 эмбрионов.

На данный момент идет расследование. 

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