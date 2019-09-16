В Риге может быть создан "кошачий городок"

Цель данной инициативы - уменьшить численность бездомных животных на столичных улицах, а также найти им новых хозяев.

В понедельник, 16 сентября, Комитет городской собственности Рижской думы решил на эти нужды выделить организации участок земли площадью в 7158 квадратных метров.

Однако некоторых депутатов оппозиции эта идея обеспокоила неясностью с тем, что случится с котами, если организация потеряет свой официальный статус. Также некоторые сомневаются в том, что бродячим кошкам необходима настолько большая территория.

Юрист Департамента собственности Рижской думы Эрнест Саулитис рассказал, что

участок расположен вблизи железной дороги и предусмотрен в качестве рекреационной зоны, то есть на другие нужды использован не будет.

Землю обществу планируется дать на срок до десяти лет, однако, если будут констатированы какие-либо нарушения, самоуправление будет в праве разорвать договор.

В свою очередь, отвечая на вопрос о том, что случится с животными, если организация прекратит свою деятельность, Саулитис указал, что у самоуправления заключены договоры с соответствующими учреждениями о поимке бродячих животных.

Подсчеты общества свидетельствуют о том, что в "городке" могут быть размещены около 100 бродячих кошек.

По словам Саулитиса, опрошенные местные жители не против такой затеи. Свое согласие на организацию "кошачьего городка" дали и Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) и Управление окружающей среды, однако с условием, что организация сможет обеспечить соблюдение всех включенных в нормативные акты требований.

Депутат Мария Балцере (НКП) выразила беспокойство тем, откуда организация возьмет деньги на реализацию своей цели. Однако Саулитис отметил, что финансирование и соответствующий опыт у общества есть.

В своем письме думе организация указала, что

собирается финансировать проект также с помощью пожертвований. Например, в 2018 году общество получило 23 298 евро в виде пожертвований.

Согласно закону, организация должна будет обеспечивать обхозяйствование собственности и прилегающих к ней территорий, содержание, уход и санитарную чистоту в соответствии с требованиями нормативных актов, постоянно покрывая все связанные с этим расходы.

Общество вправе благоустроить территорию как парковую зону, установив там такие элементы, как забор, кошачьи домики, дорожки, скамеечки, террасы для удобства посетителей "городка". Также организация должна обеспечить соответсвующие условия для содержания кошек.