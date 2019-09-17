Шабаш для женщин и бренды по 3 евро. Как я торговала на Andele Mandele

Вряд ли кто-то не знает, но на всякий случай расскажу - в минувшую субботу в Риге, в выставочном зале на Кипсале, прошло мероприятие Andele Mandele Grand. Если в двух словах, то это такой день, когда все девочки, девушки и женщины города собираются в одном месте со взаимовыгодной целью. Одни продают одежду из своего гардероба, другие среди всех этих завалов "тряпок", туфель на шпильках и блестящих сумочек ищут "жемчужины", без которых их жизнь абсолютно точно не имеет никакого смысла. Я приняла участие в мероприятии в качестве продавца и пришла к некоторым неожиданным выводам.

Думаю, мужчины охарактеризовали бы это мероприятие как шабаш. Что-то в этом есть, и по-своему они правы.

Кстати, не могу не упомянуть, что в виде редкого исключения мужчины там тоже были. Части из них не повезло больше других - они с легкой ноткой грусти в глазах были вынуждены помогать своим барышням продавать хорошие, но больше не нужные вещи. Но я их не осуждаю - думаю, за такой героизм им положен внеплановый поход на футбол или как минимум лишняя пинта пива в пятницу вечером.

Три в одном: экология, тусовка, благотворительность

Лично мне идея таких мероприятий симпатична по нескольким причинам. Во-первых, это экологично - одежду в хорошем состоянии, которая разонравилась, стала мала или просто надоела, мы не выбрасываем, а передаем дальше - и не просто так, а за хоть символическое, но вознаграждение.

Во-вторых, подобные мероприятия - способ попробовать себя в новой роли продавца, отдохнуть от ежедневной рутины, почувствовать себя участником некой "тусовки" или "движения", да и просто повод целый день провести в компании подруги, с которой давно не виделась, - по правилам Andele Mandele каждый продавец может брать себе одного помощника.

Во время мероприятия можно не только подзаработать, но и неплохо провести время - взять с собой фрукты, закуски, купить бокал игристого и общаться с посетителями.

Галерея: Если нечего носить, сходи на Andele Mandele и загляни в чужой гардероб

Кроме того, в конце мероприятия всем его участницам предлагают отдать нераспроданные вещи для благотворительности. Учитывая, что после практически полноценного трудового дня в качестве продавца на полную ставку тянуть тяжелые баулы с одеждой ой как не хочется, многие оставляют их в специально отведенном месте - далее их отсортируют и направят тому, кому это необходимо.

Что покупают рижские модницы?

На Andele Mandele рижские модницы охотятся преимущественно за брендами.

Штаны Armani, ботинки Dr. Martens, футболки RipNDip с котиком, который из кармана показывает средний палец - все это с нашего стенда ушло первым делом.

Одежду Noname или популярных брендов масс-маркета покупают менее охотно - даже если она абсолютно новая, а цена - в пять раз ниже, чем в магазине.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

"Красивая модель. Это фирменные очки?" - спрашивает одна из посетительниц. Узнав, что очки стоимостью 3 евро были приобретены в одном из популярных магазинов масс-маркета, девушка разочарованyо кладет их на место и уходит.

"А это футболка Guess оригинальная?" - дама вертит в руках хлопковую майку, которую я когда-то купила в аутлете на родине Нила Армстронга. Кстати, в США магазины Guess - самый настоящий масс-маркет, где футболки, брюки и даже элементы верхней одежды хаотично раскиданы на стеллажах. У нас же в магазин этого бренда порой страшно даже зайти - для того, чтобы понять что "это элитный магазин для богатых, а не для таких нищебродов в кедах, как ты", достаточно лишь одного небрежного взгляда продавца-консультанта.

"А это что за фирма?" - вторит еще одна посетительница Andele Mandele.

Да, вынуждена констатировать, что для многих наших соотечественниц при выборе обновки определяющую роль играет то, что написано на бирке.

С другой стороны - мероприятие для того и задумано, чтобы сумочка Michael Kors и корсет от Victoria's Secret нашли себе новую любящую хозяйку, которая не только выведет в общество, но и будет стирать на правильном температурном режиме. Если повезет, то даже отнесет в химчистку.

А вот платьишку из H&M, вероятно, в конце мероприятия предстоит оказаться в благотворительной урне, откуда оно продолжит свой путь в место сортировки нераспроданной одежды. Конечно, при условии, что оно не было создано в рамках коллаборации H&M и Moschino.

Культура покупателей и продавцов

Участие в Andele Mandele в качестве продавца не исключает возможности быть и покупателем.

Многие отлучаются от своих стендов, возложив обязанности продавца на хрупкие плечи своих помощниц, и тоже гуляют по выставочному залу в поисках "жемчужин".

Так сделала и я. Во-первых, нужно изучить ассортимент своих конкурентов, во-вторых, можно что-то и для себя присмотреть.

У каждого продавца своя стратегия - кто-то неторопливо общается на свои темы, пока у его стенда в поисках платья толпятся взволнованные барышни, кто-то пытается завязать разговор с каждой заинтересовавшейся ассортиментом посетительницей, кто-то суетится с зеркалом вокруг своих потенциальных покупателей. Думаю, преимущество на стороне последних. Многие девушки также проявили себя в качестве талантливых маркетологов - украшали прилавки светодиодными лентами, творчески и с юмором подошли к оформлению своих "торговых точек".

"Если очень хочется, можно поторговаться" ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Но ведь талантливыми продавцами не рождаются, ими становятся, поэтому, возможно, все это приходит с опытом. Я же в подобном мероприятии участвовала впервые.

Покупателей тоже можно разделить на несколько типов. Одни с азартом толкаются у кронштейнов, другие размеренно прогуливаются вдоль торговых рядов, избирательно разглядывая то, что им приглянулось больше всего. Одни охотно общаются с продавцами, спрашивая разрешения примерить понравившуюся юбку или платье, других можно сравнить с ураганом - они пулей приближаются к вешалке, на которой висит продаваемая одежда, наводят беспорядок, и так же стремительно исчезают.

Вход на мероприятие стоит 4 евро, если приобретать билет на месте, и 3 евро - при покупке заранее. После 15:00 вход бесплатный, что гарантирует новую волну покупательниц. Именно в это время продавцы снижают цены, пытаясь за последние два часа распродать как можно больше.

И именно в этот момент в стенах выставочного зала на Кипсале появляется дух "настоящей барахолки" - становится максимально шумно, все присутствующие начинают оживленно торговаться.

Однако большая часть настоящих "жемчужин" по приятным к ценам к этому моменту уже раскуплена.

Резюме

Минус 7 евро 50 центов за возможность торговать вещами из своего гардероба. Аренда одного места стоит 15 евро. Мы разделили эту стоимость с моей подругой, которая также продавала свою одежду, обувь и аксессуары. Минус 4 евро за напитки. Минус 11 евро за собственные покупки. На мероприятии я приобрела чёрное платье за 7 евро и полосатые штаны за 4 евро. Плюс 70 евро от продажи вещей из собственного гардероба. На Andele Mandele я продала восемь элементов одежды и аксессуаров. Самая большая моя "сделка" составила 20 евро. Итого: 47 евро 50 центов чистой прибыли, две обновки, хорошее настроение, новый опыт.

В целом я бы сказала, что Andele Mandele - это не столько про покупки и продажи, сколько про образ мышления, умение скрасить свой досуг и находить общий язык с людьми, которые нас окружают.