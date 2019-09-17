Нападение на крупнейший в мире нефтяной завод: чем ответит Саудовская Аравия

В субботу в результате атаки дронов загорелся принадлежащий Саудовской Аравии завод по переработке нефти Saudi Aramco и нефтяные месторождения. Экономическое потрясение в результате резкого скачка нефти сопровождалось политической конфронтацией: США обвинили в нападении Иран и высказались, что рассматривают возможность военного ответа.
Ответственность за нападение на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии взяли на себя мятежники шиитских хуситов Йемена, заявившие, что это ответ на военную кампанию Саудовской Аравии в Йемене.
Йемен - одна из беднейших арабских стран. С 2014 года там продолжается борьба за власть между хуситами и поддерживаемым Саудовской Аварией правительством.
Ответ президента США Дональда Трампа последовал незамедлительно. Он обвинил в нападении Иран и дал намек на возможный военный ответ, однако указал, что подождет, что скажет Саудовская Аравия.
Правящая коалиция Саудовской Аравии, развернувшая военную операцию в Йемене, в понедельник сообщила, что используемое в нападении оружие предоставил Иран. Сейчас ведется следствие, чтобы выяснить, "откуда оно было запущено", указала коалиция.
После нападения на главные артерии Саудовской Аравии - нефтяную индустрию - продуктивность снизилась более чем наполовину. Стоимость нефти резко повысилась, некоторые страны начали беспокоиться за свои нефтяные резервы. Трамп сообщил, что в случае необходимости США будут использовать чрезвычайные резервы, сообщает CNN.
Вырастет ли стоимость топлива?
Саудовская Аравия - крупнейший экспортер нефти. Пострадавший в результате нападения завод по переработке нефти Saudi Aramco - крупнейший в мире. В результате нападения добыча нефти снизилась на 5,7 миллионов баррелей в день, что более половины от производимого Саудовской Аравией объема и более 5% глобально произведенного объема, пишет Reuters.
Стоимость нефти марки Brent в понедельник выросла до 68 долларов за баррель, но позднее упала, держась в районе отметки в 66 долларов. Таким образом, сырая нефть подорожала на 11%.
"Это значительно", - сказал CNN аналитик агентства Oil Price Information Service Том Клоза.
"Это крупнейшее потрясение для нефтяного рынка с момента урагана "Катрина". И также как "Катрина", оно ослабило нас на месяцы или минимум недели".
Пока что трудно сказать, насколько сильное влияние на цены на топливо окажется ситуация в Саудовской Аравии.
Некоторые другие аналитики указали CNN, что в случае худшего сценария нефть может подорожать еще вплоть до 10 долларов за баррель и даже больше.
Однако использование стратегических резервов можем смягчить удар, считает стратег глобального рынка JPMorgan Asset Management Керри Крейг.
Уязвимость мировой нефтяной промышленности
США являются крупнейшим потребителем нефтепродуктов, а также одним из главных производителей. В подземных стратегических хранилищах в Техасе и Луизине находится почти 645 миллионов баррелей нефти - примерно столько США потребляют в месяц.
Еще 416 миллионов баррелей хранится в частном секторе - у нефтепереработчиков и торговцев топливом.
И Саудовская Аравия сообщила, что в случае необходимости возьмется за трату своих стратегических запасов нефти.
Что сделает Саудовская Аравия?
Каковы дальнейшие перспективы Саудовской Аравии? Bloomberg нарисовал несколько возможных сценариев.
- Большее военное присутствие в Йемене
Саудовская Аравия пока не выступала с сообщениями о виновных, но через несколько часов после нападения совершила налеты на позиции хуситов в двух провинциях Йемена.
Хотя Саудовская Аравия вступила в разрушительную войну в Йемене уже в 2015 году, она главным образом ограничивалась воздушными налетами. В результате этого разведывательные возможности государства ограничены.
- Кибернападения и секретные операции
Есть возможность того, что Саудовская Аравия может провести секретные и кибероперации, считает аналитик Ближнего Востока Stratfor Райен Бол. Однако он указывает, что киберспособности государства ограничены, поэтому вряд ли такие операции дадут значительный результат.
Профессор Ближнего Востока Лондонской экономической школы Фаваз Гергес указал, что США и Саудовская Аравия долгое время пытаются напасть на программы обороны и разведки Ирана, на их ракетные программы, однако пока нет доказательств того, что эта тактика принесла бы плоды.
Возможно, Саудовская Аравия могла бы разместить в своей нефтяной инфраструктуре израильские технологии против дронов. Несмотря на то, что официально страны являются врагами, их сближает антипатия к Ирану.
- Переговоры с хуситами
Лучшей долгосрочной стратегией стали бы переговоры с боевиками. Правящая коалиция Саудовской Аравии в 2015 году вступила в гражданскую войну в Йемене с целью восстановить правительство международно признанного президента Йемена Абдрабуха Масура Хади, однако война разделилась на несколько мелких конфликтов.
Переговоры с йеменскими ополченцами могут сыграть на их противоречия с Ираном, которые поддерживают хуситов, указывает консультант организации International Crisis Group Питер Солсбери. В случае удачного исхода мирных переговоров Саудовская Аравия может выйти из йеменского конфликта. Главный ее партнер Объединенные Арабские Эмираты сообщил о планах снизить военное присутствие в Йемене.
- Открытый военный конфликт
Несмотря на то, что полностью исключать возможность открытого военного конфликта между Саудовской Аравией и Ираном нельзя, маловероятно, что этот сценарий исполнится, так как он может вызвать больший конфликт на уровне региона, указал Бол. ОАЭ могут попытаться отговорить Саудовскую Аравию от этого шага.