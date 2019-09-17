Нападение на крупнейший в мире нефтяной завод: чем ответит Саудовская Аравия

Ответственность за нападение на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии взяли на себя мятежники шиитских хуситов Йемена, заявившие, что это ответ на военную кампанию Саудовской Аравии в Йемене.

Йемен - одна из беднейших арабских стран. С 2014 года там продолжается борьба за власть между хуситами и поддерживаемым Саудовской Аварией правительством.

Ответ президента США Дональда Трампа последовал незамедлительно. Он обвинил в нападении Иран и дал намек на возможный военный ответ, однако указал, что подождет, что скажет Саудовская Аравия.

Правящая коалиция Саудовской Аравии, развернувшая военную операцию в Йемене, в понедельник сообщила, что используемое в нападении оружие предоставил Иран. Сейчас ведется следствие, чтобы выяснить, "откуда оно было запущено", указала коалиция.

После нападения на главные артерии Саудовской Аравии - нефтяную индустрию - продуктивность снизилась более чем наполовину. Стоимость нефти резко повысилась, некоторые страны начали беспокоиться за свои нефтяные резервы. Трамп сообщил, что в случае необходимости США будут использовать чрезвычайные резервы, сообщает CNN.

Вырастет ли стоимость топлива?

Саудовская Аравия - крупнейший экспортер нефти. Пострадавший в результате нападения завод по переработке нефти Saudi Aramco - крупнейший в мире. В результате нападения добыча нефти снизилась на 5,7 миллионов баррелей в день, что более половины от производимого Саудовской Аравией объема и более 5% глобально произведенного объема, пишет Reuters.

Стоимость нефти марки Brent в понедельник выросла до 68 долларов за баррель, но позднее упала, держась в районе отметки в 66 долларов. Таким образом, сырая нефть подорожала на 11%.

"Это значительно", - сказал CNN аналитик агентства Oil Price Information Service Том Клоза.

"Это крупнейшее потрясение для нефтяного рынка с момента урагана "Катрина". И также как "Катрина", оно ослабило нас на месяцы или минимум недели".

Пока что трудно сказать, насколько сильное влияние на цены на топливо окажется ситуация в Саудовской Аравии.

Некоторые другие аналитики указали CNN, что в случае худшего сценария нефть может подорожать еще вплоть до 10 долларов за баррель и даже больше.

Однако использование стратегических резервов можем смягчить удар, считает стратег глобального рынка JPMorgan Asset Management Керри Крейг.

Уязвимость мировой нефтяной промышленности

США являются крупнейшим потребителем нефтепродуктов, а также одним из главных производителей. В подземных стратегических хранилищах в Техасе и Луизине находится почти 645 миллионов баррелей нефти - примерно столько США потребляют в месяц.

Еще 416 миллионов баррелей хранится в частном секторе - у нефтепереработчиков и торговцев топливом.

И Саудовская Аравия сообщила, что в случае необходимости возьмется за трату своих стратегических запасов нефти.

Что сделает Саудовская Аравия?

Каковы дальнейшие перспективы Саудовской Аравии? Bloomberg нарисовал несколько возможных сценариев.

Большее военное присутствие в Йемене