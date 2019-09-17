Одна из 58 изъятых собак, живших среди крыс и фекалий, погибла. Несколько ощенились

Приют Ulubele получил информацию от ответственных институций о том, что уже скоро животных можно будет готовить к адопции.

Отмечается, что еще необходимо уладить документацию и провести стерилизацию животных. Но, вероятно, уже со следующей недели будет возможно резервировать собачек для адопции.

"Потенциальные владельцы собак абсолютно точно должны считаться с платежом приюту", - отметила Джонсоне.

По закону, самоупрпаление оплачивает содержание животных всего 14 дней. Содержание и вакцинацию против бешенства конкретно этих собак оплатило государство, которое позднее по закону сможет эти расходы взыскать с виновного лица.

Однако приюту Ulubele приходится за свои деньги готовить животных к адопции, обеспечивать лечение, консультации с врачами, кесарево сечение, так как часть собак ожидали потомство, но многие не смогли ощениться самостоятельно.

Как рассказала руководитель Ulubele, обычно платеж за полностью подготовленного к адопции кота колеблется в пределах от 30 до 35 евро, однако он может быть и больше для породистых котов. В свою очередь за собак платеж может составить от 30 до 300 евро.

По словам Джонсоне, всего на адопцию подготовят 70 собачек.

Одна из 58 собак, проживавших в квартире в Пардаугаве, погибла, но у нескольких сучек родились щенята, поэтому число адоптируемых собак стало больше.

Щенят можно будет лишь зарезервиовать, так как по закону, как минимум два первых месяца они должны провести с мамой, если это возможно.

Напомним, 26 июня сотрудники Рижской муниципальной полиции из квартиры в Пардаугаве изъяли 58 собак, которые содержались в антисанитарных условиях.

В квартире стоял сильный запах испражнений, фекалии и другие вонючие вещества, происхождение которых не было возможно установить, были обнаружены на полу в комнате и кухне. В некоторых местах стражи порядка среди собак заметили и крыс, которые очевидно попали в квартиру из-за антисанитарии.

В целом полицейские вместе с представителями организации Dzīvnieku policija изъяли 58 собак, среди них были и йоркширские терьеры, и шпицы, и той-терьеры. В квартире остались четыре собаки, которые, по словам хозяйки, страдают от диабета, поэтому им необходимы особенные медикаменты.