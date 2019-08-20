Ср, 21.08.2019
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Хозяйка 58 живших среди крыс и фекалий собак заплатит максимальный штраф

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Обитатели приюта для животных "Личи"

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Во вторник, 20 августа, Административная комиссия Рижской думы решила назначила наказание в виде максимального штрафа в размере 350 евро и конфискацию 58 собак у хозяйки, которая держала своих питомцев в антисанитарных условиях, сообщили в городском самоуправлении. 

Мера наказания установлена на основании несоблюдения норм Закона о защите животных, то есть, за жестокое обращение с животными. За данное нарушение физическое лицо может получить штраф от семи до 350 евро, с конфискацией животных или без. 

Уже с момента констатации нарушения все 58 собак находятся в приюте для животных Ulubele. 

Согласно законодательным нормам, животных можно будет адоптировать. 

Напомним, 26 июня сотрудники Рижской муниципальной полиции после обеда из квартиры в Пардаугаве изъяли 58 собак, которые содержались в антисанитарных условиях.

Прибывшим на место происшествия полицейским хозяйка не могла точно сказать, сколько у нее собак, но утверждала, что они все чипировны.

В квартире стоял сильный запах испражнений, фекалии и другие вонючие вещества, происхождение которых не было возможно установить, были обнаружены на полу в комнате и кухне. В некоторых местах стражи порядка среди собак заметили и крыс, которые очевидно попали в квартиру из-за антисанитарии. Было принято решение изъять животных.

В целом полицейские вместе с представителями организации Dzīvnieku policija изъяли 58 собак, среди них были и йоркширские терьеры, и шпицы, и той-терьеры. В квартире остались четыре собаки, которые, по словам хозяйки, страдают от диабета, поэтому им необходимы особенные медикаменты. 

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