Ср, 18.09.2019
Думаю, что Федерация, тренера и футболисты должны взять на себя ответственность за происходящее на данный момент. Не перекладывать вину друг на друга, а всем вместе анализировать и стараться что-то изменить. И изменить не на уровне национальной сборной и U-21, а уже на уровне U-9. Виталий Ягодинский, защитник сборной Латвии

Благородно: эстонка завещала все свое имущество Таллиннскому зоопарку

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Жительница Таллинна Вильма-Мари Саалисте в январе 2018 года нотариально составила завещание, указав в качестве наследника всего своего имущества Таллиннский зоопарк, пишет Rus.Postimees.

После смерти Вильмы-Мари нотариус Трийн Лекки огласила волю покойной.

В числе завещанного ею имущества квартира в Мустамяэ, оценочная стоимость которой составляет 49 тысяч евро, а также наличные в размере 710,61 евро, которые переведут на счет Таллиннского зоопарка. 

Все вырученные от продажи недвижимости на улице Сыстра деньги после вычетов всех расходов по содержанию и продаже квартиры будут переведены в качестве пожертвования в Таллиннский зоопарк, как того и желала покойная. 

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