Кариньш: Происходящее в Сигулде очень тревожно

Кариньш сказал, что обратится с такой просьбой в министерства охраны среды и регионального развития и земледелия.

По его словам, происходящее в Сигулде очень тревожно. У Кариньша возник вопрос, является ли это абсолютным исключением или так же происходит и в других местах.

Если недостатки есть и в других местах, систему нужно менять, считает он.

Премьер пожелал терпения родителям заболевших детей, а также выздоровления всем заболевшим.