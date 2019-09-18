Ср, 18.09.2019
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Кариньш: Происходящее в Сигулде очень тревожно

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Valsts kanceleja

Премьер-министр Кришьянис Кариньш попросит ответственные органы в ходе аудита выяснить, как происходит питание детей в учебных заведениях. Об этом он заявил в интервью передаче LNT "900 sekundes".

Кариньш сказал, что обратится с такой просьбой в министерства охраны среды и регионального развития и земледелия.

По его словам, происходящее в Сигулде очень тревожно. У Кариньша возник вопрос, является ли это абсолютным исключением или так же происходит и в других местах.

Если недостатки есть и в других местах, систему нужно менять, считает он.

Премьер пожелал терпения родителям заболевших детей, а также выздоровления всем заболевшим.

Как сообщалось, эпидемиологическое исследование выявило симптомы кишечной инфекции в Сигулде у 32 человек, в том числе 28 детей и четырех работников пяти дошкольных учреждений, в которых услуги общественного питания обеспечивает "Baltic Restaurants Latvia".

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