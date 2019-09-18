PVD: Не все причастные к вспышке инфекции хотят сдавать анализы, это затрудняет исследование

"Не все хотят сотрудничать с контролирующими инстанциями", - отметил Завадскис.

Он пояснил, что в коллективах есть люди, которые, ссылаясь на принцип добровольности, отказываются сдавать анализы для микробиологических исследований, таким образом затрудняя выяснение причин распространения инфекции.

Также Завадскис сообщил, что во вторник, 17 сентября, стало известно о том, что время отпусков в августе дети из шести детских садов в Сигулде были объединены в три.

"Самая новое в этом деле то, что вчера выяснилось, что в августе дети из шести садов были объединены в три, и вернулись в свои сады только в начале сентября", - пояснил он, добавив, что случаи заболевания до сих пор обнаружены в пяти детских садах.

Также он отметил, что, по информации PVD, в двух детских садах распространялась одна и та же бактерия.

Напомним, по состоянию на вторник, 17 сентября, симптомы инфекции STEC, вызываемой шига-токсинпродуцирующими штаммами бактерии Escherichia coli, констатированы у 32 человек, среди которых 28 детей и четыре работника дошкольных образовательных учреждений.

Согласно информации SPKC, симптомы кишечной инфекции констатированы у воспитанников и работников пяти сигулдских дошкольных учебных заведений, где услуги общественного питания предоставляла компания "Baltic Restaurants Latvia".

Расследуя причины кишечной инфекции в Сигулде, PVD приостановил деятельность цеха по переработке овощей ООО Jelgavas augļi, где были констатированы серьезные нарушения требований гигиены. Предприятие поставляло продукты в том числе АО "Baltic Restaurants Latvia".

Также во вторник PVD сообщил, что в сигулдском дошкольном образовательном учреждении Tornīši, у некоторых воспитанников которого была выявлена острая кишечная инфекция, до настоящего времени услуги питания предоставлялись нелегально.