В пожаре в Риге погибли взрослый и ребенок, пострадали двое пожарных

Пожар начался ночью около 3 часов. В здании на площади 30 квадратных метров горела квартира первого этажа и на площади пять квадратных метров перекрытие между первым и вторым этажом.

К моменту прибытия спасателей в подъезде было сильное задымление.

Из здания пожарные, используя приставную лестницу, спасли четырех человек, по внутренней лестнице были вынесены еще трое. Из семи спасенных четверо были пострадавшими в пожаре.

В пожаре погибли два человека - один был найден в горевшей квартире, а другого, несовершеннолетнего, спасатели вынесли из здания и передали врачам, которые констатировали его смерть.

Пожар повышенной опасности был ликвидирован в 6.40.