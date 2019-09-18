В пожаре в Риге погибли взрослый и ребенок, пострадали двое пожарных

В ночь на среду, 18 сентября, при пожаре в жилом доме в Риге погибли два человека, в том числе ребенок, еще шестеро пострадали, среди них и двое пожарных, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).
Пожар начался ночью около 3 часов. В здании на площади 30 квадратных метров горела квартира первого этажа и на площади пять квадратных метров перекрытие между первым и вторым этажом.
К моменту прибытия спасателей в подъезде было сильное задымление.
Из здания пожарные, используя приставную лестницу, спасли четырех человек, по внутренней лестнице были вынесены еще трое. Из семи спасенных четверо были пострадавшими в пожаре.
В пожаре погибли два человека - один был найден в горевшей квартире, а другого, несовершеннолетнего, спасатели вынесли из здания и передали врачам, которые констатировали его смерть.
Пожар повышенной опасности был ликвидирован в 6.40.
С начала года в пожарах в Латвии погибли 57 человек.