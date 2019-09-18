Ср, 18.09.2019
Думаю, что Федерация, тренера и футболисты должны взять на себя ответственность за происходящее на данный момент. Не перекладывать вину друг на друга, а всем вместе анализировать и стараться что-то изменить. И изменить не на уровне национальной сборной и U-21, а уже на уровне U-9. Виталий Ягодинский, защитник сборной Латвии

В пожаре в Риге погибли взрослый и ребенок, пострадали двое пожарных

Иллюстративное фото

ФОТО: Una Kupruka/LETA

В ночь на среду, 18 сентября, при пожаре в жилом доме в Риге погибли два человека, в том числе ребенок, еще шестеро пострадали, среди них и двое пожарных, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

Пожар начался ночью около 3 часов. В здании на площади 30 квадратных метров горела квартира первого этажа и на площади пять квадратных метров перекрытие между первым и вторым этажом.

К моменту прибытия спасателей в подъезде было сильное задымление.

Из здания пожарные, используя приставную лестницу, спасли четырех человек, по внутренней лестнице были вынесены еще трое. Из семи спасенных четверо были пострадавшими в пожаре.

В пожаре погибли два человека - один был найден в горевшей квартире, а другого, несовершеннолетнего, спасатели вынесли из здания и передали врачам, которые констатировали его смерть.

Пожар повышенной опасности был ликвидирован в 6.40.

С начала года в пожарах в Латвии погибли 57 человек.

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