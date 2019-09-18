Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграли свадьбу: фото невесты в сказочном платье завораживает
Несколько лет поклонники Федора Бондарчука и Паулины Андреевой ждали, когда они наконец сыграют свадьбу. По слухам, режиссер уже давно сделал предложение актрисе, но из-за плотного рабочего графика они никак не могли определиться с датой. И вот наконец это событие произошло!
В Сети пытаются выяснить хоть какие-то подробности, пожалуй, самой закрытой звездной свадьбы года - вчера Федор Бондарчук и Паулина Андреева отметили наконец свое официальное бракосочетание.
В отличие от другой российской звездной пары - Ксении Собчак и Константина Богомолова, свадьба которых отгремела 13 сентября, - Бондарчук и Андреева решили не привлекать внимание общественности к своему торжеству.
Чтобы отвлечь прессу, часть гостей они собрали в пятизвездочном отеле "Европа", а уже оттуда доставили на специальном транспорте к Юсуповскому дворцу, где все и происходило в режиме особой секретности. Влюбленные даже попросили гостей не фотографировать. Позже, как сообщает StarHit.ru, действие перенесли в старинный особняк, известный как Дом Беггровых, где весь вечер дежурили журналисты, чтобы запечатлеть виновников торжества и их именитых гостей.
Стоит отметить, что гости, которых было около 200, просьбу молодых выполнили, и до сих пор в соцсетях не появилось ни одного снимка с этого закрытого вечера.
Зато сама новоиспеченная супруга Федора Бондарчука поделилась в Instagram потрясающе красивой фотографией в роскошном свадебном платье. И это фото стоит всех тех кадров, которые удалось тайком сделать вездесущим фоторепортерам. Смотрите, как прекрасна Паулина!
Напомним, Федор и Светлана Бондарчук расстались в марте после 25 лет брака. Супруги подали документы на развод, "по-прежнему оставаясь близкими людьми, сохраняя взаимное уважение и любовь к родным".
О причинах расставания Светлана и Федор предпочитали молчать, отделываясь общими фразами вроде "устали друг от друга", "должны были расстаться, чтобы не потерять самих себя".
О романе Бондарчука и Андреевой стало известно в начале 2016 года. Режиссер стал оказывать явные знаки внимания молодой актрисе и даже пригласил ее в программу "Кино в деталях". После этого их несколько раз видели вместе, однако сами Федор и Паулина от каких-либо комментариев по поводу своих отношений воздерживались.
Официально как пара они появились на красной дорожке фестиваля "Кинотавр". Федор нежно держал возлюбленную за руку, а Паулина буквально светилась от счастья.
С тех пор они частые гости светских мероприятий. Злые языки утверждают, что карьера Андреевой пошла резко в гору - ей стали предлагать главные роли в больших кинопроектах, а также телесериалах. При этом сам режиссер отмечает, что хотел бы, чтобы любимая меньше снималась, а больше времени проводила дома. А еще он рад, что Паулина смогла поладить с его родными и близкими.