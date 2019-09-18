Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграли свадьбу: фото невесты в сказочном платье завораживает

В Сети пытаются выяснить хоть какие-то подробности, пожалуй, самой закрытой звездной свадьбы года - вчера Федор Бондарчук и Паулина Андреева отметили наконец свое официальное бракосочетание.

В отличие от другой российской звездной пары - Ксении Собчак и Константина Богомолова, свадьба которых отгремела 13 сентября, - Бондарчук и Андреева решили не привлекать внимание общественности к своему торжеству.

Чтобы отвлечь прессу, часть гостей они собрали в пятизвездочном отеле "Европа", а уже оттуда доставили на специальном транспорте к Юсуповскому дворцу, где все и происходило в режиме особой секретности. Влюбленные даже попросили гостей не фотографировать. Позже, как сообщает StarHit.ru, действие перенесли в старинный особняк, известный как Дом Беггровых, где весь вечер дежурили журналисты, чтобы запечатлеть виновников торжества и их именитых гостей.

Стоит отметить, что гости, которых было около 200, просьбу молодых выполнили, и до сих пор в соцсетях не появилось ни одного снимка с этого закрытого вечера.

Зато сама новоиспеченная супруга Федора Бондарчука поделилась в Instagram потрясающе красивой фотографией в роскошном свадебном платье. И это фото стоит всех тех кадров, которые удалось тайком сделать вездесущим фоторепортерам. Смотрите, как прекрасна Паулина!

Напомним, Федор и Светлана Бондарчук расстались в марте после 25 лет брака. Супруги подали документы на развод, "по-прежнему оставаясь близкими людьми, сохраняя взаимное уважение и любовь к родным".

О причинах расставания Светлана и Федор предпочитали молчать, отделываясь общими фразами вроде "устали друг от друга", "должны были расстаться, чтобы не потерять самих себя".

О романе Бондарчука и Андреевой стало известно в начале 2016 года. Режиссер стал оказывать явные знаки внимания молодой актрисе и даже пригласил ее в программу "Кино в деталях". После этого их несколько раз видели вместе, однако сами Федор и Паулина от каких-либо комментариев по поводу своих отношений воздерживались.

Официально как пара они появились на красной дорожке фестиваля "Кинотавр". Федор нежно держал возлюбленную за руку, а Паулина буквально светилась от счастья.