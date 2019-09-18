Воры проникали в дома и выносили ценные вещи: полиция ищет пострадавших

Она указала, что за последние месяцы в Земгале возросло количество краж из частных домов.

Ночью, когда хозяева спали или отсутствовали дома, преступники проникали в их жилища и выносили различные небольшие ценные вещи.

Подобные преступления были совершены и в других регионах Латвии. С самого начала полиция сделала вывод, что кражи имели аналогичный почерк, пояснила представитель Госполиции.

Работая над раскрытием этих преступлений и осуществляя ряд оперативных мероприятий, сотрудники бюро криминальной полиции Земгальского регионального управления Госполиции в сотрудничестве с сотрудниками управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции напали на след группы преступников, которая, возможно, была связана с этими кражами.

В конце августа этого года по подозрению в совершении вышеупомянутых краж были задержаны первые два человека - мужчины 1972 и 1989 годов рождения. Позднее были задержаны и другие возможные члены преступной группы - женщина 1974 года рождения и мужчина 1983 года рождения.

Все задержанные мужчины ранее были судимы за различные преступления, двое из них - за имущественные преступления. Задержанная женщина не имела судимостей.

Полицейские провели 14 обысков в домах и автомобилях задержанных, а также на других объектах.

В ходе обыска были изъяты деньги и значительное количество ювелирных изделий - кольца, серьги, дорогие фирменные часы и другие вещи.

Трое задержанных были арестованы, к одному была применена не связанная с лишением свободы мера пресечения.

Полиция уже нашла владельцев части изъятых у преступников вещей, однако продолжается поиск владельцев остальных предметов.

Госполиция призывает ознакомиться с фотографиями этих предметов и отозваться людей, которые опознают свои вещи.