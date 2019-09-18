Воры проникали в дома и выносили ценные вещи: полиция ищет пострадавших

Государственная полиция задержала группу из четырех человек, которая подозревается в кражах из частных домов, совершенных за последние месяцы во многих регионах Латвии - Земгале, Рижском районе и других, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Гита Гжибовска.
Она указала, что за последние месяцы в Земгале возросло количество краж из частных домов.
Ночью, когда хозяева спали или отсутствовали дома, преступники проникали в их жилища и выносили различные небольшие ценные вещи.
Подобные преступления были совершены и в других регионах Латвии. С самого начала полиция сделала вывод, что кражи имели аналогичный почерк, пояснила представитель Госполиции.
Работая над раскрытием этих преступлений и осуществляя ряд оперативных мероприятий, сотрудники бюро криминальной полиции Земгальского регионального управления Госполиции в сотрудничестве с сотрудниками управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции напали на след группы преступников, которая, возможно, была связана с этими кражами.
В конце августа этого года по подозрению в совершении вышеупомянутых краж были задержаны первые два человека - мужчины 1972 и 1989 годов рождения. Позднее были задержаны и другие возможные члены преступной группы - женщина 1974 года рождения и мужчина 1983 года рождения.
Все задержанные мужчины ранее были судимы за различные преступления, двое из них - за имущественные преступления. Задержанная женщина не имела судимостей.
Полицейские провели 14 обысков в домах и автомобилях задержанных, а также на других объектах.
В ходе обыска были изъяты деньги и значительное количество ювелирных изделий - кольца, серьги, дорогие фирменные часы и другие вещи.
Трое задержанных были арестованы, к одному была применена не связанная с лишением свободы мера пресечения.
Полиция уже нашла владельцев части изъятых у преступников вещей, однако продолжается поиск владельцев остальных предметов.
Госполиция призывает ознакомиться с фотографиями этих предметов и отозваться людей, которые опознают свои вещи.
Связаться с Госполицией можно по телефонам 63004200, 63004202, 63004342 или 110, а также по электронной почте ovn@zemgale.vp.gov.lv.