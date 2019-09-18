"Балтийский медиа альянс" обвинил LMT в незаконной трансляции российских телеканалов

Она заявила, что после публикаций в прессе и новостей на телевидении, LMT на своей платформе Smart TV обеспечили клиентов возможностью скачать программы для видео-стримминга peers.tv и IPTV, которые дают доступ к нескольким сотням незаконно транслируемых телеканалов. По словам Фриденберги, среди них есть и несколько телеканалов, которым Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) выдал разрешения на вещание в Латвии, но права на распространение которых принадлежат только BMA.

Фриденберга отметила, что в адресованном VDD заявлении указано, что ни LMT, ни любой другой человек не получал разрешение на ретрансляцию этих каналов на Smart TV LMT.

Коммерческий директор BMA Гунтарс Тауберс заявил, что, обходя требования нормативных актов Латвии, по Smart TV мобильного оператора LMT ретранслируются зарегистрированные в России телеканалы, которые не соответствуют требованиям Европейской директивы об аудиовизуальных медиа-услугах.

"Считаем, что ответственность за распространенное посредством Smart TV LMT содержание и за его соответствие интересам безопасности Латвии и общества должен взять на себя владелец платформы. Поэтому, учитывая незаконные действия LMT и потенциально созданную нелегальными телеканалами угрозу госбезопасности, мы решили обратиться в VDD с приглашением проверить услуги Smart TV, которые предоставляет LMT", - пояснил он.

Траубергс подчеркнул, что конролируемый медиа группой ПБК вкладывает большие финансовые и человеческие ресурсы, чтобы содержание телеканала соответствовала латвийскому законодательству и не включало себя материалы пропагандистской кампании России.

"Именно поэтому существует большая разница между ПБК, который транслируется в Латвии законно, и тем ПБК, который нелегально доступен в Smart TV LMT. Если LMT и дальше будет допускать это, то компания не только обеспечивает распространение недружественного Латвии содержания, но и нарушает законные предпринимательские интересы нашего канала", - заявил он.