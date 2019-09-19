Задержали якутского шамана, который отправился в Москву "изгонять Путина"

На границе Бурятии и Иркутской области задержан якутский шаман Александр Габышев, который пешком идет в Москву ради "обряда изгнания Путина", со ссылкой на полицию Бурятии пишет "Медуза".
Отмечается, что, по данным МВД России, Габышев находится в розыске за совершение преступления в Якутии. При этом, какого, не уточняется.
Шамана планируют отправить в Якутск ближайшим авиарейсом.
Неназванный спутник шамана рассказал Znak.com, что Габышева задержали, когда он остановился для ночевки в районе федеральной трассы, по которой идет в Москву.
"Приехали два автобуса с полицией, скрутили и загрузили вместе с тележкой и увезли в сторону Улан-Удэ", - рассказал собеседник Znak.com.
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Отметим, ранее, в конце августа, на границе с Бурятией Габышеву пытались преградить путь шаманы из общества "Тэнгэри". Кроме того, полиция республики изъяла у его группы два автомобиля и арестовала водителя.
Из-за задержания сторонника Габышева в Улан-Удэ 9 сентября начался стихийный митинг, на котором позже были выдвинуты требования об отставке мэра. Акция протеста продолжалась несколько дней. Ночью 12 сентября ее разогнали бойцы Росгвардии.