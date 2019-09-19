Задержали якутского шамана, который отправился в Москву "изгонять Путина"

Отмечается, что, по данным МВД России, Габышев находится в розыске за совершение преступления в Якутии. При этом, какого, не уточняется.

Шамана планируют отправить в Якутск ближайшим авиарейсом.

Неназванный спутник шамана рассказал Znak.com, что Габышева задержали, когда он остановился для ночевки в районе федеральной трассы, по которой идет в Москву.

"Приехали два автобуса с полицией, скрутили и загрузили вместе с тележкой и увезли в сторону Улан-Удэ", - рассказал собеседник Znak.com.

Отметим, ранее, в конце августа, на границе с Бурятией Габышеву пытались преградить путь шаманы из общества "Тэнгэри". Кроме того, полиция республики изъяла у его группы два автомобиля и арестовала водителя.