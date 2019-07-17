"В Москву приду с целой армией". Что известно о якутском шамане, который идет изгнать Путина?

С чего все началось?

В новостные сводки якутский шаман по имени Александр Габышев попал 12 июля. Именно в этот день в российской Чите прошел митинг, на котором шаман призвал "к установлению в стране прямого народовластия". Среди прочего он заявил:

"Мне бог сказал, что Путин не человек, а демон, и я должен его изгнать. Вот я и иду, чтобы изгнать.

Пока мирными методами - народными собраниями, митингами. А если не получится мирными методами, будут другие", - подчеркнул шаман.

Видео: Шаман на митинге в Чите

Почему Чита?

Это первый крупный город в его маршруте.

На самом деле, согласно многочисленным роликам в социальных сетях, из Якутии "на Москву" он вышел еще 6 марта этого года. За окном лежал снег.

Его план - 8500 км пешком. Прозвучало, что для этого ему понадобится два года. Покорить Москву и "изгнать Путина" предварительно он планирует в 2021 году.

По его же словам, в день он преодолевает 20 км. Если провести небольшие калькуляции, получим, что для преодоления расстояния Якутия - Москва ему понадобится 1 год и 2 месяца, то есть теоретически он может оказаться в столице России уже в мае следующего года.

В то же время, по его признанию, "народная любовь" задерживает его в пути - приходится останавливаться для общения.

ФОТО: Кадр из видео

Популярность в социальных сетях

Отметим, что в социальных сетях информация о шамане гуляет уже некоторое время. Преимущественно пока это местные якутские профили.

Так, кто-то из местных снял видео о том, как земляк на "тележке из стволов деревьев, с колесами от велосипеда" держит путь в Москву.

После этого команда местных умельцев собрала для него более сподручную тележку, присвоив ей личный номер "Якутия 14".

ФОТО: Кадр из видео

Согласно видео роликам в социальной сети Facebook, шаман по пути своего следования обрастает популярностью, и народ по доброте душевной помогает ему, чем может - кто-то едой, кто-то деньгами.

"Я выходил из Якутска в марте с 3 тысячами рублей (около 40 евро) в кармане. У нас была еще зима, 40 градусов. Спал в зимней юрте. Народ сразу начал помогать, поддерживать – поэтому и прошел уже столько.

Сначала от денег отказывался, но люди обижались, стал брать. Теперь вот в гостиницах останавливаюсь на них, когда по дороге попадаются. Если народ помогает, значит, надо идти дальше", - рассказал он изданию "Сибирь.Реалии".

Ролики о нем или с его участием уже собирают тысячи просмотров. Похоже, Габышев начинает обрастать все большей известностью.

Что о нем известно?

Как в одном из уже многочисленных интервью в социальной сети Youtube рассказал сам Александр, у него "нет семьи, нет детей, только перебитый пес".