"В Москву приду с целой армией". Что известно о якутском шамане, который идет изгнать Путина?

Недавно в заголовки СМИ попал якутский шаман, который идет в Москву "изгонять Путина". Рассказываем, что известно о человеке, который, возможно, со временем станет все чаще появляться в новостной повестке.
С чего все началось?
В новостные сводки якутский шаман по имени Александр Габышев попал 12 июля. Именно в этот день в российской Чите прошел митинг, на котором шаман призвал "к установлению в стране прямого народовластия". Среди прочего он заявил:
"Мне бог сказал, что Путин не человек, а демон, и я должен его изгнать. Вот я и иду, чтобы изгнать.
Пока мирными методами - народными собраниями, митингами. А если не получится мирными методами, будут другие", - подчеркнул шаман.
Видео: Шаман на митинге в Чите
Почему Чита?
Это первый крупный город в его маршруте.
На самом деле, согласно многочисленным роликам в социальных сетях, из Якутии "на Москву" он вышел еще 6 марта этого года. За окном лежал снег.
Его план - 8500 км пешком. Прозвучало, что для этого ему понадобится два года. Покорить Москву и "изгнать Путина" предварительно он планирует в 2021 году.
По его же словам, в день он преодолевает 20 км. Если провести небольшие калькуляции, получим, что для преодоления расстояния Якутия - Москва ему понадобится 1 год и 2 месяца, то есть теоретически он может оказаться в столице России уже в мае следующего года.
В то же время, по его признанию, "народная любовь" задерживает его в пути - приходится останавливаться для общения.
Популярность в социальных сетях
Отметим, что в социальных сетях информация о шамане гуляет уже некоторое время. Преимущественно пока это местные якутские профили.
Так, кто-то из местных снял видео о том, как земляк на "тележке из стволов деревьев, с колесами от велосипеда" держит путь в Москву.
После этого команда местных умельцев собрала для него более сподручную тележку, присвоив ей личный номер "Якутия 14".
Согласно видео роликам в социальной сети Facebook, шаман по пути своего следования обрастает популярностью, и народ по доброте душевной помогает ему, чем может - кто-то едой, кто-то деньгами.
"Я выходил из Якутска в марте с 3 тысячами рублей (около 40 евро) в кармане. У нас была еще зима, 40 градусов. Спал в зимней юрте. Народ сразу начал помогать, поддерживать – поэтому и прошел уже столько.
Сначала от денег отказывался, но люди обижались, стал брать. Теперь вот в гостиницах останавливаюсь на них, когда по дороге попадаются. Если народ помогает, значит, надо идти дальше", - рассказал он изданию "Сибирь.Реалии".
Ролики о нем или с его участием уже собирают тысячи просмотров. Похоже, Габышев начинает обрастать все большей известностью.
Что о нем известно?
Как в одном из уже многочисленных интервью в социальной сети Youtube рассказал сам Александр, у него "нет семьи, нет детей, только перебитый пес".
Ему 51 год. У него - высшее образование, он окончил исторический факультет Якутского государственного университета, однако по специальности никогда не работал. Был сварщиком, дворником, рассказал он корреспонденту издания "Сибирь.Реалии", который прошел с шаманом несколько километров.
Шаманом он "стал от горя", его жена умерла, после этого он и начал свой путь в шаманство. В то же время, по его признанию, "Бог вел его с самого детства".
Кстати, это уже вторая попытка путешествия в Москву для Габышева. В прошлом году ему пришлось вернуться назад в Якутию, так как его собаку сбила машина.
Отношение к власти
Габышев открыто высказывается против власти, при этом президента России Владимира Путина он называет "сыном сатаны и демоном".
"Шаманы борются с темными силами. Бог мне сказал, что он не человек, а исчадие ада. Поэтому он создал меня", - рассказывает Габышев в одном из интервью.
По его словам, в России "государственная сила беспредельная, демоническая. Народ в искусственную депрессию загнан. Естественную депрессию знахарь вылечит махом, а эту, искусственную, только колдовство. Колдун нагнал свою иллюзию страха, депрессию на всю страну, но белый колдун – такой, как я, – сможет это наваждение развеять. Политик здесь бесполезен, только колдовство на колдовство".
На митинге в Чите шаман выразил мнение, что "высшим органом власти должны стать народные собрания и сходы". Ранее в интервью он отметил:
"Мирно бы согласились уровнять народ с властью, хорошо бы жили, как в Европе. Да, государственность там есть, но она через суды регулируется, через выборы.
А здесь нет, равновесие нарушено. Поэтому и появляется шаман-воин, чтобы восстановить гармонию".
Что отвечает власть?
Никаких официальных комментариев Кремля пока не появлялось.
В то же время представитель Читинской епархии Роман Виктюк раскритиковал тогда еще только намечающийся митинг с участием шамана Александра Габышева.
"Сведения о Габышеве, содержащиеся в публикациях СМИ и соцсетях, характеризуют его как человека с синкретическим квазирелигиозным мировоззрением с элементами демагогии и экстремизма, и дают основание усомниться в его психическом здоровье", – приводит слова Виктюка "Радио Свобода".
Сам он признал: "Я же сумасшедшим был 3 года. Хорошо, что меня мать в лес отправила, а так в психушке сейчас лежал бы. Деревенские хотели меня отправить лечиться".
Речь идет о том, как он жил в лесу отшельником после смерти супруги. Об этом писали местные издания.
"Конечно, я чуть-чуть сумасшедшие слова говорю – вот моё слабое место. Пользуйтесь, власти", - не скрывает он.
Что дальше?
Следующей остановкой на пути Александра Габышева станет бурятский Улан-Удэ, где его сторонники тоже планируют провести митинг. После этого по маршруту Иркутск, Красноярск, Новосибирск.
"В Чите же организовали народное собрание сами, и в других городах смогут. Сам народ это сделает. И это Чита, а Новосибирск вообще продвинутый город, там такие политики найдутся, и ещё не такие собрания проведут", - убежден шаман.
"А в Москву приду с целой армией. Люди сами народные собрания устраивать будут. Если даже Путин не уйдет, то народ хотя бы этими собраниями сплотится", - добавляет он.
По его признанию, победой для него станет уход Путина.
Шаман Александр Габышев считает, что "главное победить демона, а люди с людьми сами разберутся. Найдутся сильнее сечиных и медведевых, найдутся умнее их. Другие партии воспрянут, пусть Жириновский идёт, Зюганов, Навальный – вперед. Главное, что они люди, пусть идут во власть, а народ там разберётся, кого выбрать".
А пока он "идет дальше, как мотылек на пламя, пока не сгорит, – Бог велит".
Видео: История и убеждения шамана Александра Габышева