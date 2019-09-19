Чт, 19.09.2019
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Проник в подъезд, чтобы покончить с собой? В Пурвциемсе с девятого этажа упал мужчина
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Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

В четверг в рижском микрорайоне Пурвциемс мужчина совершил самоубийство, сообщает передача Degpunktā.

Во второй половине дня в четверг дворнику у подъезда дома по ул. Дзелзавас 35 пришлось отмывать кровь, чтобы людям, идущим домой с работы, не открывалось неприятное зрелище. В 13:00 с девятого этажа дома выпал мужчина в возрасте примерно 50 лет. Он приземлился на самый край крыши подъезда, после чего упал вниз к дверям.

"Вот, жесть помялась, смотрите! Но никто не знал, кто он, он тут не жил. Возможно, специально пришел, чтобы покончить с собой. Наверное", - рассказал местный житель.

Жильцы отмечают работу медиков, который в очевидно безнадежной ситуации пытались спасти мужчину: "Скорая помощь хотела его реанимировать. Хотела оживить, но не смогла. Очевидно ударился головой или... Но здесь, я вам скажу, даже если бы он упал с крыши подъезда, ударившись головой, погиб бы так и так".

Произошедшее расследует полиция. Известно, что шапка мужчины нашлась на третьем этаже, однако прыжок был совершен сверху, где осталось открытым окно.

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