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Фото Открытие "Балтийской жемчужины" уже завтра! Смотрите, как это было в прошлые годы

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Уже завтра, 24 сентября, стартует один из старейших кинофестивалей в Балтии - "Балтийская жемчужина". Так, в рамках мероприятия до 4 октября в кинотеатре Splendid Palace будут демонстрироваться фильмы фестиваля на языке оригинала с синхронным переводом на два языка - латышский и русский. 

На протяжении всех лет существования фестивалю удалось собрать огромное количество преданных поклонников, а также развивать и укреплять сотрудничество с международными кинофестивалями, кинокомпаниями, независимыми кинопродюсерами и иностранными посольствами. Так, каждый год "Балтийская жемчужина" собирает множество кинолюбителей и гостей со всей Латвии и Балтии.

Смотрите, как это было в 2018 и 2019 годах!

Галерея: Гости фестиваля "Балтийская жемчужина" в 2019 году

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