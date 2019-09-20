Уже завтра, 24 сентября, стартует один из старейших кинофестивалей в Балтии - "Балтийская жемчужина". Так, в рамках мероприятия до 4 октября в кинотеатре Splendid Palace будут демонстрироваться фильмы фестиваля на языке оригинала с синхронным переводом на два языка - латышский и русский.
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Фото ⟩ Открытие "Балтийской жемчужины" уже завтра! Смотрите, как это было в прошлые годы
На протяжении всех лет существования фестивалю удалось собрать огромное количество преданных поклонников, а также развивать и укреплять сотрудничество с международными кинофестивалями, кинокомпаниями, независимыми кинопродюсерами и иностранными посольствами. Так, каждый год "Балтийская жемчужина" собирает множество кинолюбителей и гостей со всей Латвии и Балтии.
Смотрите, как это было в 2018 и 2019 годах!