Фото Открытие "Балтийской жемчужины" уже завтра! Смотрите, как это было в прошлые годы

Уже завтра, 24 сентября, стартует один из старейших кинофестивалей в Балтии - "Балтийская жемчужина". Так, в рамках мероприятия до 4 октября в кинотеатре Splendid Palace будут демонстрироваться фильмы фестиваля на языке оригинала с синхронным переводом на два языка - латышский и русский.