PVD: Baltic Restaurants Latvia не соблюдал требования личной гигиены в детсадах

PVD сообщила, что результаты лабораторных исследований смывов, взятых с рук поваров дошкольных образовательных учреждений Ieviņa и Saulīte после проведения дезинфекции, показали наличие золотистого стафилококка. В свою очередь в двух образцах смывов, взятых с поверхностей отмытого и продезинфицированного оборудования в дошкольном образовательном учреждении Saulīte и Сигулдской 1-й начальной школе, была обнаружена кишечная палочка.

"Компания Baltic Restaurants Latvia, которая предоставляла услуги общественного питания в вышеупомянутых учебных заведениях, включая приготовление пищи, не соблюдала требования личной гигиены, а также допустила нарушения в проведении мероприятий по уборке и дезинфекции", - подчеркнула PVD.

В то же время PVD сообщает о том, что все остальные результаты лабораторных анализов смывов и продуктов питания, полученные на данный момент, являются отрицательными. Исследовано 80 образцов из 177 смывов, отправленных на анализ для выявления бактерии E.Coli (кишечной палочки), и в них бактерии не обнаружено. Для обнаружения той же бактерии на анализ были отправлены 28 образцов продуктов питания, и в 11 из них, проверенных на данный момент, наличия бактерии не констатировано.

Кроме того, на лабораторные исследования для проверки соответствия критериям гигиены было отправлено 20 смывов. Все они были исследованы, и в четырех образцах были обнаружены вышеупомянутые стафилококк и кишечная палочка. Остальные 16 образцов наличия бактерий не показали.

Также PVD получила результаты лабораторных исследований смывов, взятых в цехе по переработке овощей Jelgavas augļi, и результаты анализа двух образцов продуктов питания. Все они не показали наличия бактерии E.Coli. Ожидаются результаты лабораторных исследований еще четырех продуктов питания. Если они также будут негативными, предприятие после устранения несоответствий сможет возобновить работу цеха.

Как сообщалось ранее, с 5 сентября симптомы кишечной инфекции констатированы у 34 воспитанников и работников пяти дошкольных образовательных учреждений Сигулды, где услуги общественного питания предоставляла компания Baltic Restaurants Latvia. Ответственные учреждения продолжают поиск источника заражения.

Также сообщалось, что во вторника, 17 сентября, из-за серьезных нарушений гигиенических требований была приостановлена работа цеха по переработке овощей Jelgavas augļi. Предприятие поставляло продукты в том числе компании Baltic Restaurants Latvia.