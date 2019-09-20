Не кормил и не платил: суд вынес приговор по делу о порабощении двух дояров

Суд также постановил возместить государству выплаченную пострадавшим компенсацию в размере 1330 евро каждому, а также заплатить моральную компенсацию 500 евро в пользу пострадавшего и 1000 евро в пользу пострадавшей.

Контекст:

Как стало известно ранее, хозяин фермы Mežmaļi, расположенной в Цесисском крае, обвинялся в том, что держал в служении два человека. Двое пострадавших, Агрита и Гунар, каждый в свой отрезок времени с 2016 по 2017 год, работали в хозяйстве Mežmaļi, получая лишь часть обещанной зарплаты.

Из-за невыплаченной зарплаты Агрита написала заявление в Государственную трудовую инспекцию; в Mežmaļi прибыла полиция, которая ослабшую и незаконно трудоустроенную женщину отвезла в убежище Drošā māja.

Отмечалось, что Агрите потребовалась операция на руки, так как из-за холода ее пальцы были настолько стянуты, что их было невозможно разогнуть.

Также стало известно, что оба пострадавших - душевнобольные.