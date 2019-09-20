Не кормил и не платил: суд вынес приговор по делу о порабощении двух дояров

За порабощение двух дояров суд Цесисского края вынес обвиняемому крестьянину наказание в виде условного лишения свободы сроком на два года, определив такой же срок пробации, сообщила помощница председателя Видземского районного суда Нора Лиепиня.
Суд также постановил возместить государству выплаченную пострадавшим компенсацию в размере 1330 евро каждому, а также заплатить моральную компенсацию 500 евро в пользу пострадавшего и 1000 евро в пользу пострадавшей.
Контекст:
Как стало известно ранее, хозяин фермы Mežmaļi, расположенной в Цесисском крае, обвинялся в том, что держал в служении два человека. Двое пострадавших, Агрита и Гунар, каждый в свой отрезок времени с 2016 по 2017 год, работали в хозяйстве Mežmaļi, получая лишь часть обещанной зарплаты.
Из-за невыплаченной зарплаты Агрита написала заявление в Государственную трудовую инспекцию; в Mežmaļi прибыла полиция, которая ослабшую и незаконно трудоустроенную женщину отвезла в убежище Drošā māja.
Отмечалось, что Агрите потребовалась операция на руки, так как из-за холода ее пальцы были настолько стянуты, что их было невозможно разогнуть.
Также стало известно, что оба пострадавших - душевнобольные.
Хозяин Mežmaļi Дайнис Гиптерс отрицает обвинения, отмечая, что у сотрудников была возможность покинуть хозяйство в любое время и за проделанную работу он с обоими рассчитался. По его словам, оба сотрудника не хотели заключать рабочие договора.
Как выяснила Latvijas Avīze, обвиняемый выделил Гунару помещения без туалета и отопления, но обещал платить 18 евро в день - задачей Гунара было доить 46 коров дважды в день, а также ухаживать за всеми ними и еще телятами.
В уголовном процессе Гунара признали пострадавшим - он работал без зарплаты и верил обещаниям, что скоро все получит, а пока хозяину просто не заплатили за молоко.
По меньшей мере в течение двух недель единственной едой мужчины было молоко и продовольствие, принесенное соседями.
Гунар требовал от Гиптерса 1098 евро в качестве зарплаты и 1500 евро в качестве моральной компенсации.
В схожей ситуации оказалась и Агрита, которая прибыла на ферму в декабре 2016 года. Ей обещали платить на руки 15 евро в день.
За работу до апреля 2017 года Гиптерс заплатил ей 50 евро, раз в две недели привозил продовольствие. Женщина посчитала, что за работу ей не заплатили 2500 евро и 5000 евро ей причитается в качестве моральной компенсации.
Как выяснило издание Latvijas Avīze, во время работы женщины Гиптерс получил за молоко более 12 000 евро.