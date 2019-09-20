Самоуправление Сигулдского края разорвет договор с Baltic Restaurants Latvia

На собрании руководства думы было решено, что специалисты муниципалитета должны незамедлительно принять предусмотренные законодательством действия для расторжения договора с поставщиком услуг общественного питания, а также в определенном нормативными актами порядке начать поиск претендентов для дальнейшего предоставления услуг общественного питания в образовательных учреждениях Сигулдского края.

Представитель самоуправления Синдия Брикмане подчеркнула, что руководство самоуправления Сигулдского края приняло решение о расторжении договора, несмотря на то, что ответственные госучреждения еще не нашли источник распространения кишечной инфекции в детских садах Сигулды.

Как сообщалось ранее, Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) заявила, что предприятие общественного питания Baltic Restaurants Latvia не соблюдало требования личной гигиены и допустило нарушения в проведении мероприятий по уборке и дезинфекции в Сигулдских дошкольных образовательных учреждениях Ieviņa и Saulīte.

PVD сообщил, что результаты лабораторных исследований смывов, взятых с рук поваров дошкольных образовательных учреждений Ieviņa и Saulīte после проведения дезинфекции, показали наличие золотистого стафилококка.

В свою очередь в двух образцах смывов, взятых с поверхностей отмытого и продезинфицированного оборудования в дошкольном образовательном учреждении Saulīte и Сигулдской 1-й начальной школе, была обнаружена кишечная палочка.

В то же время PVD сообщает о том, что все остальные результаты лабораторных анализов смывов и продуктов питания, полученные на данный момент, являются отрицательными.

Исследовано 80 образцов из 177 смывов, отправленных на анализ для выявления бактерии E.Coli (кишечной палочки), и в них бактерии не обнаружено.

Для обнаружения той же бактерии на анализ были отправлены 28 образцов продуктов питания, и в 11 из них, проверенных на данный момент, наличия бактерии не констатировано.