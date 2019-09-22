В Албании произошло мощное землетрясение; есть пострадавшие

Пострадали более 600 зданий в Тиране, Дурресе и регионах Албании на западе и в центральной части страны. Нарушены электроснабжение и подача воды.

Министр обороны Албании на заседании правительства указал, что, на счастье, в землетрясении не пострадали нефтяные скважины.

В свою очередь Министерство обороны сообщило о 68 пострадавших, большинство из которых получили легкие травмы, а 21 человека пришлось госпитализировать.

По данным Геологической службы США (USGS), на территории Албании были зафиксированы несколько подземных толчков. Наиболее сильные - в Тиране, там их магнитуда достигла 5,8 баллов. Эпицентр землетрясения располагался недалеко от портового города Дуррес, примерно в 60 километрах к северо-западу от столицы страны. Очаг пролегал на глубине 10 километров.