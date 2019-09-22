В Албании произошло мощное землетрясение; есть пострадавшие

В субботу в Албании произошло землетрясение магнитудой 5,8, в результате которого пострадали более 100 человек, сообщает Deutsche welle.
За землетрясением последовало более 100 афтершоков.
Пострадали более 600 зданий в Тиране, Дурресе и регионах Албании на западе и в центральной части страны. Нарушены электроснабжение и подача воды.
Эксперты в воскресенье оценивают пострадавшие здания.
Министр обороны Албании на заседании правительства указал, что, на счастье, в землетрясении не пострадали нефтяные скважины.
Портал shqiptarja.com сообщил, что в результате землетрясения ранения получили минимум 108 человек.
В свою очередь Министерство обороны сообщило о 68 пострадавших, большинство из которых получили легкие травмы, а 21 человека пришлось госпитализировать.
По данным Геологической службы США (USGS), на территории Албании были зафиксированы несколько подземных толчков. Наиболее сильные - в Тиране, там их магнитуда достигла 5,8 баллов. Эпицентр землетрясения располагался недалеко от портового города Дуррес, примерно в 60 километрах к северо-западу от столицы страны. Очаг пролегал на глубине 10 километров.
Магнитуда трех последующих афтершоков составила 5,1, 4,7 и 4,8.
Землетрясение ощущалось в Черногории и Северной Македонии.