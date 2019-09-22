Вс, 22.09.2019
Думаю, что Федерация, тренера и футболисты должны взять на себя ответственность за происходящее на данный момент. Не перекладывать вину друг на друга, а всем вместе анализировать и стараться что-то изменить. И изменить не на уровне национальной сборной и U-21, а уже на уровне U-9. Виталий Ягодинский, защитник сборной Латвии

В Албании произошло мощное землетрясение; есть пострадавшие

Землетрясение в Албании

ФОТО: EPA/Scanpix

В субботу в Албании произошло землетрясение магнитудой 5,8, в результате которого пострадали более 100 человек, сообщает Deutsche welle.

За землетрясением последовало более 100 афтершоков.

Пострадали более 600 зданий в Тиране, Дурресе и регионах Албании на западе и в центральной части страны. Нарушены электроснабжение и подача воды.

Эксперты в воскресенье оценивают пострадавшие здания.

Министр обороны Албании на заседании правительства указал, что, на счастье, в землетрясении не пострадали нефтяные скважины.

Портал shqiptarja.com сообщил, что в результате землетрясения ранения получили минимум 108 человек.

В свою очередь Министерство обороны сообщило о 68 пострадавших, большинство из которых получили легкие травмы, а 21 человека пришлось госпитализировать.

По данным Геологической службы США (USGS), на территории Албании были зафиксированы несколько подземных толчков. Наиболее сильные - в Тиране, там их магнитуда достигла 5,8 баллов. Эпицентр землетрясения располагался недалеко от портового города Дуррес, примерно в 60 километрах к северо-западу от столицы страны. Очаг пролегал на глубине 10 километров.

Магнитуда трех последующих афтершоков составила 5,1, 4,7 и 4,8.

Землетрясение ощущалось в Черногории и Северной Македонии.

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