Вс, 22.09.2019
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Состояние крыши угрожает безопасности посетителей Рижского крематория

Рижский крематорий

ФОТО: Lauris Nagliņš/LETA

Из-за прохудившейся кровли этой осенью может быть нарушено проведение прощальных церемоний в Рижском крематории, сообщили агентству LETA в столичном самоуправлении. 

Думский департамент по жилищным вопросам и окружающей среде просит выделить в рамках поправок к бюджету столицы 47 435 евро на замену крыши крематория на ул. Вароню, 3а. 

Здание крематория принадлежит самоуправлению, а управляет им Rīgas kremācijas centrs-krematorija. 

Как указали в департаменте, кровля здания находится в аварийном состоянии и нуждается в полной замене, так как деревянные конструкции крыши повреждены влагой из-за протекающего жестяного кровельного покрытия.

Поврежденная крыша не безопасна для посетителей похоронных церемоний в большом и малом зале крематория, особенно во время дождя и таяния снега. 

"Предприятие не может гарантировать, что по этим причинам в осенне-зимний период вообще будет возможно проводить прощальные церемонии в большом зале", - заявили представители крематория. 

Решение о выделении средств на ремонт крыши крематория предстоит принять депутатам Рижской думы. 

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