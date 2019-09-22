Состояние крыши угрожает безопасности посетителей Рижского крематория

Из-за прохудившейся кровли этой осенью может быть нарушено проведение прощальных церемоний в Рижском крематории, сообщили агентству LETA в столичном самоуправлении.
Думский департамент по жилищным вопросам и окружающей среде просит выделить в рамках поправок к бюджету столицы 47 435 евро на замену крыши крематория на ул. Вароню, 3а.
Здание крематория принадлежит самоуправлению, а управляет им Rīgas kremācijas centrs-krematorija.
Как указали в департаменте, кровля здания находится в аварийном состоянии и нуждается в полной замене, так как деревянные конструкции крыши повреждены влагой из-за протекающего жестяного кровельного покрытия.
Поврежденная крыша не безопасна для посетителей похоронных церемоний в большом и малом зале крематория, особенно во время дождя и таяния снега.
"Предприятие не может гарантировать, что по этим причинам в осенне-зимний период вообще будет возможно проводить прощальные церемонии в большом зале", - заявили представители крематория.
Решение о выделении средств на ремонт крыши крематория предстоит принять депутатам Рижской думы.