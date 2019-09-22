Мошенники нашли способ, как продавать билеты в оперу в два раза дороже

На столе руководителя оперы лежат минимум семь писем от недовольных посетителей. Всех их объединяют общие факты - они не живут в Латвии и не были достаточно внимательными.

LNOB начинает новый сезон. Посетить одно из представлений хотел и Лев Михеев. Он - из Беларуси и билеты купил своевременно в интернете. Заплатил, а когда получил, то понял, что переплатил.

"О том, что здесь происходит мошенничество с ценой, я понял после того, как билет пришел на электронную почту.

Оказалась, что настоящая цена 18 евро. Я заплатил 38 евро. Когда хотел выяснить этот вопрос лично в кассе оперы, мне сказали: "Вы не первый". Билеты я приобрел у перекупщиков", - рассказал Лев.

Гость из Беларуси понял это в момент, когда начал исследовать, где он в итоге билет купил. Оказалось, что это клон сайта оперы. "Подозрительным не показалось ничего - есть план зала, можно выбрать место. Ну, один в один как оригинал".

О существовании дублера знает и LNOB. Сайт как рекламу поисковик Google выбрасывает первым, если ввести пару ключевых слов".

"Все люди в Латвии знают, что надо вписывать. Если написать Latvijas Nacionālā opera un balets или то же самой на английском, то откроется наш сайт, если написать "рижская опера", то выдаст rigaopera.com", - пояснил председатель правления LNOB Зигмарс Лиепиньш.

Как только человек заказывает здесь билет, перекупщики делают это на оригинальном сайте. Разницу в цене, которая обычно составляет 100%, они оставляют себе.

Единственное, что в таком случае может сделать сама опера, это выдвинуть претензии об авторских правах.

Сейчас ведется длинная переписка с Google.

"Авторские права нужно доказать, что это наше, и это требует время. Нам везде нужно найти авторов, которые делали фото и содержание", - рассказал он.