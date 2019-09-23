Пн, 23.09.2019
Думаю, что Федерация, тренера и футболисты должны взять на себя ответственность за происходящее на данный момент. Не перекладывать вину друг на друга, а всем вместе анализировать и стараться что-то изменить. И изменить не на уровне национальной сборной и U-21, а уже на уровне U-9. Виталий Ягодинский, защитник сборной Латвии
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Берегите лодыжки! В моду возвращаются ботильоны на очень высокой платформе
Любимая обувь Элтона Джона

ФОТО: AFP/Scanpix, Publicitātes

В актуальном сезоне осень/зима стоит быть особенно острожными, ведь в моду возвращается любимая обувь сэра Элтона Джона - ботильоны на высокой платформе. Для вдохновения предлагаем подборку с различными вариациями этой нескучной обуви и подсказки, с чем ее сочетать! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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С какой одеждой носить ботильоны?

1. Не выбирайте банальные черные колготки. Самые актуальные на данный момент - яркие ботильоны и колготки телесного цвета. 

2. Ботильоны на высокой платформе отлично смотрятся с пальто немного ниже колена. Также ботильоны хорошо сочетаются и с короткими брючками. 

3. Ботильоны сложной формы сочетаются с одеждой простого кроя. 

4. Ботильоны на очень высоком каблуке удачно сочетаются с узкими брюками или облегающими платьями. Такая обувь подойдет и к однотонному платью свободного кроя. 

ФОТО: ECCO SHAPE

ФОТО: Dries Van Noten

ФОТО: Cult Gaia

ФОТО: Gianvito Rossi

ФОТО: ASOS DESIGN

ФОТО: Stella McCartney

ФОТО: Jil Sander,

ФОТО: Loewe

ФОТО: Nicholas Kirkwood

ФОТО: Rick Owens

ФОТО: ECCO SHAPE

ФОТО: ASOS DESIGN

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