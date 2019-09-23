Берегите лодыжки! В моду возвращаются ботильоны на очень высокой платформе
В актуальном сезоне осень/зима стоит быть особенно острожными, ведь в моду возвращается любимая обувь сэра Элтона Джона - ботильоны на высокой платформе. Для вдохновения предлагаем подборку с различными вариациями этой нескучной обуви и подсказки, с чем ее сочетать!
С какой одеждой носить ботильоны?
1. Не выбирайте банальные черные колготки. Самые актуальные на данный момент - яркие ботильоны и колготки телесного цвета.
2. Ботильоны на высокой платформе отлично смотрятся с пальто немного ниже колена. Также ботильоны хорошо сочетаются и с короткими брючками.
3. Ботильоны сложной формы сочетаются с одеждой простого кроя.
4. Ботильоны на очень высоком каблуке удачно сочетаются с узкими брюками или облегающими платьями. Такая обувь подойдет и к однотонному платью свободного кроя.
Elton John posing in his closet with his collection of platform shoes in the 1970s. 👞 👢 👠 pic.twitter.com/JBw7SFPSfJ— Groovy History (@GroovyHistory) May 31, 2019