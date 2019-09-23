Берегите лодыжки! В моду возвращаются ботильоны на очень высокой платформе

В актуальном сезоне осень/зима стоит быть особенно острожными, ведь в моду возвращается любимая обувь сэра Элтона Джона - ботильоны на высокой платформе. Для вдохновения предлагаем подборку с различными вариациями этой нескучной обуви и подсказки, с чем ее сочетать!