И снова "nothing special": Петравича показала очень слабый английский на конференции в Венгрии

После Слактериса отличились и экс-президенты Андрис Берзиньш и Раймонд Вейонис, теперь настал черед министра благосостояния Рамоны Петравичи.

Видео: Речь Рамоны Петравичи на форуме в Будапеште

5 сентября Рамона Петравича выступила на 3-м Демографическом форуме в Будапеште. На видео слышно, как министр благосостояния Латвии монотонно, на ломанном английском, с неуместными паузами читает свою речь, временами выговаривая отдельные слова с большим трудом.

И тут мы сразу вспоминаем классику жанра - безусловно, речь Слактериса в 2008 году в эфире Bloomberg.

Проблемы с английским языком преследовали и других политиков - в 2011 году тогдашний президент Латвии Андрис Берзиньш подвергся критике за речь на открытии 66-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, потому что монотонно читал с бумажки, неправильно выговаривая слова и несколько раз оговорившись.

В свою очередь в 2017 году его наследник Раймонд Вейонис схожим образом опозорился на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, в которых представил страну на ломанном английском, так же как и его предшественник с трудом выговаривая сложные слова.

Для Вейониса самым сложным стало слово multilateralism - дипломатическое понятие, означающее сотрудничество между несколькими странами.

Наличие этих случаев заставляет задаться вопросом - почему на важные должности выдвигаются люди, которые не освоили иностранный язык на должном уровне?