И снова "nothing special": Петравича показала очень слабый английский на конференции в Венгрии

Фраза "nothing special", произнесенная в интервью агентству Bloomberg экс-министром финансов Латвии Атисом Слактерисом, стала для Латвии уже практически фольклором. Есть вещи, которые не меняются на протяжении десятилетий, одна из них - ломанный английский латвийских политиков.
После Слактериса отличились и экс-президенты Андрис Берзиньш и Раймонд Вейонис, теперь настал черед министра благосостояния Рамоны Петравичи.
Видео: Речь Рамоны Петравичи на форуме в Будапеште
5 сентября Рамона Петравича выступила на 3-м Демографическом форуме в Будапеште. На видео слышно, как министр благосостояния Латвии монотонно, на ломанном английском, с неуместными паузами читает свою речь, временами выговаривая отдельные слова с большим трудом.
И тут мы сразу вспоминаем классику жанра - безусловно, речь Слактериса в 2008 году в эфире Bloomberg.
Проблемы с английским языком преследовали и других политиков - в 2011 году тогдашний президент Латвии Андрис Берзиньш подвергся критике за речь на открытии 66-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, потому что монотонно читал с бумажки, неправильно выговаривая слова и несколько раз оговорившись.
В свою очередь в 2017 году его наследник Раймонд Вейонис схожим образом опозорился на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, в которых представил страну на ломанном английском, так же как и его предшественник с трудом выговаривая сложные слова.
Для Вейониса самым сложным стало слово multilateralism - дипломатическое понятие, означающее сотрудничество между несколькими странами.
Наличие этих случаев заставляет задаться вопросом - почему на важные должности выдвигаются люди, которые не освоили иностранный язык на должном уровне?
Петравича выступила на одном мероприятии с лидерами Центральной Европы, а Берзиньш и Вейонис опозорились перед Генеральной ассамблеей ООН. Не должно ли знание иностранного языка стать обязательным требованием для высших должностных лиц Латвии, как вы считаете?