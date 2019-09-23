Пн, 23.09.2019
Думаю, что Федерация, тренера и футболисты должны взять на себя ответственность за происходящее на данный момент. Не перекладывать вину друг на друга, а всем вместе анализировать и стараться что-то изменить. И изменить не на уровне национальной сборной и U-21, а уже на уровне U-9. Виталий Ягодинский, защитник сборной Латвии
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  • И снова "nothing special": Петравича показала очень слабый английский на конференции в Венгрии

И снова "nothing special": Петравича показала очень слабый английский на конференции в Венгрии

ФОТО: EPA/Scanpix

Фраза "nothing special", произнесенная в интервью агентству Bloomberg экс-министром финансов Латвии Атисом Слактерисом, стала для Латвии уже практически фольклором. Есть вещи, которые не меняются на протяжении десятилетий, одна из них - ломанный английский латвийских политиков. 

После Слактериса отличились и экс-президенты Андрис Берзиньш и Раймонд Вейонис, теперь настал черед министра благосостояния Рамоны Петравичи. 

Видео: Речь Рамоны Петравичи на форуме в Будапеште  

5 сентября Рамона Петравича выступила на 3-м Демографическом форуме в Будапеште. На видео слышно, как министр благосостояния Латвии монотонно, на ломанном английском, с неуместными паузами читает свою речь, временами выговаривая отдельные слова с большим трудом. 

И тут мы сразу вспоминаем классику жанра - безусловно, речь Слактериса в 2008 году в эфире Bloomberg. 

Проблемы с английским языком преследовали и других политиков - в 2011 году тогдашний президент Латвии Андрис Берзиньш подвергся критике за речь на открытии 66-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, потому что монотонно читал с бумажки, неправильно выговаривая слова и несколько раз оговорившись. 

В свою очередь в 2017 году его наследник Раймонд Вейонис схожим образом опозорился на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, в которых представил страну на ломанном английском, так же как и его предшественник с трудом выговаривая сложные слова. 

Для Вейониса самым сложным стало слово multilateralism - дипломатическое понятие, означающее сотрудничество между несколькими странами.

Наличие этих случаев заставляет задаться вопросом - почему на важные должности выдвигаются люди, которые не освоили иностранный язык на должном уровне? 

Петравича выступила на одном мероприятии с лидерами Центральной Европы, а Берзиньш и Вейонис опозорились перед Генеральной ассамблеей ООН. Не должно ли знание иностранного языка стать обязательным требованием для высших должностных лиц Латвии, как вы считаете?

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