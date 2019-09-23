Названа причина смерти экс-президента Зимбабве Мугабе

Послее того, как в ноябре 2017 года Мугабе был смещен с должности, его состояние здоровья быстро ухудшилось, и он регулярно посещал Сингапур, чтобы получать там помощь медиков.

"У Мугабе был прогрессирующий рак, и ему нужно было прекратить курс химиотерапии, так как он более не был эффективным", пишет The Herald.

Эту информацию предал гласности президент Зимбабве Эмерсон Мнангагва.

"Врачи прекратили лечение в связи со старостью, а также потому, что рак распространился, и больше результатов не было", - цитирует президента газета.

Семья экс-президента ранее призывала не преувеличивать значение частых посещений Сингапура, поясняя их необходимостью лечения катаракты.

В 2011 году Wikileaks опубликовал дипломатическую телеграмму, в которой было сказано, что у Мугабе рак простаты.

В дипломатической телеграмме в 2008 году был сделан прогноз, что Мугабе осталось жить пять лет.