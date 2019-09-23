Названа причина смерти экс-президента Зимбабве Мугабе

У бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе, который 6 сентября скончался в больнице Сингапура, был "прогрессирующий рак", сообщила в понедельник правительственная газета Зимбабве The Herald, сообщает АР.
Послее того, как в ноябре 2017 года Мугабе был смещен с должности, его состояние здоровья быстро ухудшилось, и он регулярно посещал Сингапур, чтобы получать там помощь медиков.
"У Мугабе был прогрессирующий рак, и ему нужно было прекратить курс химиотерапии, так как он более не был эффективным", пишет The Herald.
Эту информацию предал гласности президент Зимбабве Эмерсон Мнангагва.
"Врачи прекратили лечение в связи со старостью, а также потому, что рак распространился, и больше результатов не было", - цитирует президента газета.
Семья экс-президента ранее призывала не преувеличивать значение частых посещений Сингапура, поясняя их необходимостью лечения катаракты.
В 2011 году Wikileaks опубликовал дипломатическую телеграмму, в которой было сказано, что у Мугабе рак простаты.
В дипломатической телеграмме в 2008 году был сделан прогноз, что Мугабе осталось жить пять лет.
Ожидается, что Мугапе будет похоронен в октябре в столице Хараре на кладбище национальных героев.