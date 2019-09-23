В Мадонском крае совершено двойное убийство: подозреваемого задержали уже через четыре часа

Госполиция в 16 часов понедельника, 23 сентября, получила информацию, что в болоте в Мадонском крае найдены трупы двух мужчин с признаками насильственной смерти - огнестрельными ранами.
Сразу же после получения информации об особо опасном преступлении были начаты масштабные розыскные мероприятия, включая план "Ловушка", включающий в себя усиленный контроль на дорогах и тревогу личного состава, что означает, что к поискам преступника должны приступить все сотрудники.
В поисках принимают участие и дополнительные силы из батальона спецзадач управления Госполиции Рижского региона.
Примерно через четыре часа после получения информации, в 20 часов, возможный преступник - мужчина 1957 года рождения - был задержан.
Обстоятельства произошедшего, в том числе и мотивы, выясняются.