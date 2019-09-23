В Мадонском крае совершено двойное убийство: подозреваемого задержали уже через четыре часа

Сразу же после получения информации об особо опасном преступлении были начаты масштабные розыскные мероприятия, включая план "Ловушка", включающий в себя усиленный контроль на дорогах и тревогу личного состава, что означает, что к поискам преступника должны приступить все сотрудники.