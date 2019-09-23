Пн, 23.09.2019
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В Мадонском крае совершено двойное убийство: подозреваемого задержали уже через четыре часа

ФОТО: Facebook/ Valsts policija

Госполиция в 16 часов понедельника, 23 сентября, получила информацию, что в болоте в Мадонском крае найдены трупы двух мужчин с признаками насильственной смерти - огнестрельными ранами.

Сразу же после получения информации об особо опасном преступлении были начаты масштабные розыскные мероприятия, включая план "Ловушка", включающий в себя усиленный контроль на дорогах и тревогу личного состава, что означает, что к поискам преступника должны приступить все сотрудники.

В поисках принимают участие и дополнительные силы из батальона спецзадач управления Госполиции Рижского региона.

Примерно через четыре часа после получения информации, в 20 часов, возможный преступник - мужчина 1957 года рождения - был задержан.

Обстоятельства произошедшего, в том числе и мотивы, выясняются.

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