"Привет Бурнову": в Риге сожгли машину известного торговца наркотиками

На прошлой неделе, в ночь на четверг, на улице Кр. Барона, сгорел автомобиль марки Mercedes, хозяином которого был Валерий Бурнов, получивший известность в 2006 году, когда его конвоировали из Испании в Латвию, считая лидером организованной преступной группировки, занимавшейся нелегальным оборотом наркотических средств и незаконным хранением оружия и амуниции, пишет Latvijas Avīze.
Госполиция не была проинформирована о поджоге автомобиля.
Издание, ссылаясь на неофициальную информацию, утверждает, что поджог машины - это "привет Бурнову", прибывшему в Латвию на недолгое время, таким образом дав ему понять, что "рынок" здесь уже поделен и "его появление тут нежелательно".
В октябре 2007 года Рижский окружной суд, рассматривая дело за закрытыми дверьми, за незаконное хранение оружия и амуниции, а также незаконный оборот наркотических веществ присудил Бурнову лишение свободы сроком на 10,5 лет.
До этого Бурнов долгое время находился в международном розыске, а полиция задержала несколько членов его группировки, конфискуя почти два кг амфетамина и метамфетамина, а также внушительное количество огнестрельного оружия и взрывных веществ.