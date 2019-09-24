"Привет Бурнову": в Риге сожгли машину известного торговца наркотиками

Госполиция не была проинформирована о поджоге автомобиля.

Издание, ссылаясь на неофициальную информацию, утверждает, что поджог машины - это "привет Бурнову", прибывшему в Латвию на недолгое время, таким образом дав ему понять, что "рынок" здесь уже поделен и "его появление тут нежелательно".

В октябре 2007 года Рижский окружной суд, рассматривая дело за закрытыми дверьми, за незаконное хранение оружия и амуниции, а также незаконный оборот наркотических веществ присудил Бурнову лишение свободы сроком на 10,5 лет.