ФОТО: Kaspar Pokk

В ночь на вторник, 24 сентября, в Рапласком уезде, Эстония, произошла тяжелая авария, в которой погиб человек. В результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погиб водитель легковой машины.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны Эстонии, по данным которой несчастье произошло в 1.30 ночи на 46 километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла в деревне Лестима Раплаского уезда.

По первоначальной информации, ехавший в сторону Пярну легковой автомобиль Ford начал обгонять ехавшую перед ним машину и врезался во встречный грузовик DAF.

В результате столкновения оба транспортных средства загорелись.

Водитель грузовика, 57-летний мужчина, в происшествии не пострадал, а в салоне сгоревшего и деформированного легкового автомобиля спасатели обнаружили тело водителя Ford.

По словам пресс-секретаря департамента полиции и погранохраны, водитель грузовика был трезв. Выяснение данных водителя Ford только продолжается.