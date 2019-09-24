СМИ: Малахов предложил около 200 тысяч евро дочери Заворотнюк за участие в шоу

Популярная актриса Анастасия Заворотнюк вот уже несколько недель проходит курс лечения в одной из клиник Москвы. Точный диагноз артистки не сообщается. Родные звезды не комментируют многочисленные слухи, опубликованные в СМИ. Журналисты изданий пытаются всевозможными способами раздобыть снимки и любую информацию об актрисе. Об этом пишет Topnews.ru.
Издание сообщила, что с дочерью Заворотнюк Анной якобы связались редакторы шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".
Есть предположение, что они предложили девушке около 15 миллионов рублей (214 тысяч евро) за съемки в передаче на канале "Россия-1". Дочь звезды от предложения отказалась.
Сейчас палата Анастасии находится под охраной. СМИ сообщают, что у актрисы постоянно дежурят ее близкие - муж Петр Чернышев и директор Марина Потапова. Охрана тщательно проверяет каждого, кто пытается попасть к звезде. Сотрудникам клиники запрещено разговаривать с кем-либо о состоянии актрисы.
"На самом деле никто толком ничего не знает – только лечащие врачи. Все диагнозы засекречены. Мы тоже узнаем все новости из прессы.
Персоналу большие деньги предлагают, чтобы мы что-то рассказали. От ста тысяч до миллиона рублей (1,4 до 14 тысячи евро) – в зависимости от информации. Но мы ничего не знаем", - сказала журналистам одна из медсестер больницы.
Ранее сообщалось, что Анастасия перенесла вторую по счету операцию, теперь у звезды появился шанс на выздоровление. Но затем якобы одна из пациенток этой клиники рассказала врачам, что Заворотнюк отключили от аппаратов и перестали давать лекарства.