СМИ: Малахов предложил около 200 тысяч евро дочери Заворотнюк за участие в шоу

Популярная актриса Анастасия Заворотнюк вот уже несколько недель проходит курс лечения в одной из клиник Москвы. Точный диагноз артистки не сообщается. Родные звезды не комментируют многочисленные слухи, опубликованные в СМИ. Журналисты изданий пытаются всевозможными способами раздобыть снимки и любую информацию об актрисе. Об этом пишет Topnews.ru.