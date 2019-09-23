"Отключили от аппаратов": СМИ выяснили нынешнее состояние Заворотнюк

Известно, что Анастасия Заворотнюк проходит лечение в частной клинике в Москве. Журналист Сергей Майоров сообщил ранее, что у звезды появилась надежда на выздоровление. "Диагноз о котором все говорят не окончательный", — сказал он.

СМИ выяснили, что 13 сентября актриса действительно была госпитализирована с диагнозом глиобластома. Об этом журналистам сообщила пациентка центра. Имя ее не называется. Женщина отметила, что звезду отключили от аппаратов, ей уже не дают лекарства. Сейчас специалисты поддерживают лишь работу сердца.

"Она умирает. Отключили от аппаратов. Поддерживают искусственное дыхание, работу сердца", — сказала она представителям программы "Звезды сошлись".

СМИ также сообщают, что лечение Анастасии довольно дорогостоящее. Сутки в больнице стоял около 40 тысяч рублей (около 567 евро). Работа медперсонала оплачивается отдельно. Сейчас актриса находится в обычной палате. Врачи уверены, что у звезды есть шанс пойти на поправку.

Ранее Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию.